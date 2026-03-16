디지서트, IDC 선정 '인증서 수명주기 관리' 부문 리더 뽑혀

글로벌 디지털 트러스트(Digital Trust) 전문기업 디지서트(DigiCert, 한국지사장 나정주)는 글로벌 IT 시장조사업체 IDC가 발행한 ‘IDC 마켓스케이프: 전 세계 인증서 수명주기 관리(Certificate Lifecycle Management, CLM) 2026 벤더 평가’ 보고서에서 리더 기업으로 선정됐다고 16일 밝혔다.

이번 IDC 마켓스케이프 보고서는 인증서 유효 기간이 지속적으로 단축되고, 복잡한 하이브리드 및 클라우드 환경에서 머신 아이덴티티가 급증하는 시장 환경의 변화를 반영했다.

디지서트는 조직의 공개키 기반구조(Public Key Infrastructure, PKI) 현대화와 인증서 운영 자동화를 지원하는 우수한 역량을 바탕으로 이번 보고서에서 리더 기업으로 평가받았다고 회사는 설명했다.

IDC의 제니퍼 글렌(Jennifer Glenn) 애널리스트는 “현재 CLM 시장은 명백한 변곡점에 도달했다. 인증서 관련 장애는 이미 애플리케이션, 공급망, 디지털 서비스 전반에 광범위한 영향을 미치고 있다"면서 "인증서 갱신 주기가 지속적으로 단축되며, 기업이 양자 내성 암호(Post-Quantum Cryptography, PQC) 도입을 시작함에 따라 그 위험은 더욱 심화될 것"이라고 분석했다.

또 "이러한 배경에서 IDC는 CLM 시장의 중요성을 반영해 최초로 'CLM 부문 IDC 마켓스케이프' 보고서를 발간했다"라며 "이번 보고서는 글로벌 디지털 신뢰가 핵심 과제로 부상한 현재 상황에서 벤더들이 자동화, 확장성, 암호화 환경 변화에 어떻게 대응하고 있는지 명확하고 체계적으로 파악할 수 있도록 지원"고 설명했다.

보고서에 따르면 디지서트는 특히 다음과 같은 강점으로 높은 점수를 받았다.

-운영 효율 극대화 및 자동화: 디지서트 트러스트 라이프사이클 매니저(Trust Lifecycle Manager, TLM)는 대규모 인증서 운영을 최소한의 인력으로 자동 처리할 수 있도록 지원한다. 디지서트 TLM을 도입한 고객사들은 장치 및 사용자 인증서 작업의 상당 부분을 자동화해 운영 리소스를 대폭 절감하고 있다.

-비용 최적화 및 SaaS 유연성: 기존 인하우스 PKI를 디지서트 TLM SaaS로 전환한 기업들은 하이브리드 환경 내 S/MIME, 프라이빗 및 퍼블릭 TLS 관리 비용을 큰 폭으로 낮췄다.

-글로벌 서비스 가용성: 매니지드 서비스 형태로 제공되는 TLM은 전 세계 다양한 지역과 기업 규모에 맞춤형 CLM 자동화 및 기술 지원을 제공한다.

디지서트는 최근 시트릭스 넷스케일러(Citrix NetScaler) 및 F5와의 통합을 완료하면서 자동화 생태계를 빠르게 확장하고 있다. 이는 강화되는 컴플라이언스 요건과 양자 내성 암호 시대로의 전환에 대비하려는 기업들의 수요에 선제적으로 대응하기 위한 전략이다.

디지서트의 디피카 차우한(Deepika Chauhan) 최고 제품 책임자(CPO)는 “디지털 신뢰 환경 변화가 이미 복잡한 기업들의 보안 과제를 더욱 가중시키고 있으며, 인증서 중단 사태는 계속해서 뉴스 헤드라인을 장식하고 있다”면서 “다양한 도전과제로 업계 난관이 커지는 가운데 CLM은 디지털 신뢰 구현에 필수 요소로 자리잡고 있으며, 이에 해당 시장을 집중적으로 다룬 최초의 IDC 마켓스케이프 보고서 발표는 매우 시의적절하다”고 짚었다.

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한편, 디지서트의 TLM를 포함한 주요 보안 솔루션은 국내 공식 총판사인 SK네트웍스서비스를 통해 기업 맞춤형 컨설팅 및 기술 지원과 함께 공급되고 있다.

한편 디지서트는 디지털 신뢰 분야 글로벌 선도 기업으로, 포춘 500대 기업의 90%를 포함해 전 세계 10만 곳 이상의 고객사를 보유하고 있다 .핵심 플랫폼인 'DigiCert ONE'을 통해 PKI, DNS, 인증서 생애주기 관리(CLM)를 단일 환경에서 통합 제공한다. 또 AI 기반 자동화 역량을 바탕으로 대규모 인증서 운영과 복잡한 보안 환경을 효율적으로 관리할 수 있게 지원한다. 양자 내성 암호(PQC) 등 차세대 보안 기술 전환을 선제적으로 지원하며 미래 IT 환경에서도 지속 가능한 디지털 신뢰를 제공하고 있다고 회사는 밝혔다.