휴넷, 리더십 진단 솔루션 '터닝포인트 큐브' 출시

기업교육 전문기업 휴넷(조영탁)은 리더십을 입체적으로 분석하는 리더십 진단 솔루션 '터닝포인트 큐브’를 출시했다고 16일 밝혔다.

리더십을 체계적으로 진단하고 관리할 수 있는 솔루션이다. 기존 리더십 진단 프로그램은 개인 성향이나 유형 등 특정 측면을 중심으로 분석하는 경우가 많았는데, 터닝포인트 큐브는 리더십을 ▲역량 ▲스타일 ▲위험행동 세 가지 영역에서 종합적으로 진단, 보다 입체적인 분석이 가능하게 설계했다.

진단은 본인 뿐 아니라 상사, 동료, 후배 등이 참여하는 360도 다면평가 방식으로 진행된다. 이를 통해 리더 스스로 인식하는 모습과 조직 구성원이 체감하는 리더십 간 차이를 객관적으로 확인할 수 있게 했다.

특히 ‘위험행동’ 영역에서는 조직 성과와 협업에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 리더 행동을 분석한다. 또 ‘변화 회피형 리더’ ‘관계 단절형 리더’ ‘성과 독점형 리더’ ‘통제 과잉형 리더’ 등 조직 내에서 발생할 수 있는 리더십 리스크를 진단하고 이에 따른 개선 방향을 제시한다.

휴넷이 출시한 리더십 진단 솔루션 터닝포인트 큐브 이미지

진단 결과는 AI 기반 맞춤형 리포트로 제공한다. 조직 환경과 업무 특성, 구성원 상황 등을 고려해 리더에게 필요한 리더십 방향과 개선 과제를 제시하며, 실제 행동 변화로 이어질 수 있게 구성했다.

또한 진단 결과를 바탕으로 휴넷의 리더십 교육 및 개발 프로그램과 체계적인 연계가 가능, 기업이 리더십 개발 방향을 설정하는 출발점으로 활용할 수 있다고 휴넷은 설명했다.

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휴넷 손송민 리더십센터장은 “조직의 성과와 문화는 리더 영향을 크게 받지만, 기업들이 리더의 행동을 객관적으로 진단하고 체계적으로 관리할 방법은 부족한 상황”이라며 “터닝포인트 큐브는 리더의 강점 뿐 아니라 조직에 위험이 될 수 있는 행동까지 사전에 진단해 기업이 리더십을 전략적으로 관리하고 리더의 성장을 지원할 수 있도록 돕는 솔루션”이라고 말했다.

한편 휴넷은 터닝포인트 큐브 출시를 기념해 오는 18일 라이브 세미나 ‘월간 휴넷’을 통해 설명회를 진행한다. 이번 세미나에는 리더십 진단 필요성과 실제 활용 방안을 소개할 예정이며, 휴넷 홈페이지에서 사전 신청을 통해 누구나 무료로 참여할 수 있다.