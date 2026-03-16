‘2026 강릉 ITS 세계총회’ 프로그램·학술논문 세션 금주 중 확정

오는 10월 강릉에서 열리는 ‘2026 강릉 ITS 세계총회’ 준비가 본격적인 실행 단계에 들어간다.

국토교통부는 17일부터 19일까지 사흘간 세계 지능형교통시스템(ITS) 분야 전문가 50여 명이 강릉을 방문, ITS 세계총회 3개 대륙 이사회와 국제프로그램위원회(IPC)를 열어 총회 프로그램과 행사장 운영 계획을 점검하고 학술 논문과 세션을 확정한다고 16일 밝혔다.

이사회 회의에는 세계 ITS 분야 정책·산업·연구를 대표하는 이사회 멤버와 국제 전문가 50여 명이 참석해 세계총회 준비 상황을 점검하고 10월 본행사까지의 세부 이행계획을 확정하기 위한 논의에 들어간다.

국제프로그램위원회(IPC) 회의(18~19일)에서는 세계에서 접수된 학술 논문과 세션 제안을 심사해 강릉 세계총회의 학술·기술적 수준을 대표할 핵심 프로그램을 확정한다. 지난 2월까지 논문·세션 모집 결과, 논문은 국내 288건, 해외 213건 등 총 501편, 세션은 국내 63, 해외 80개 등 총 143개가 접수됐다.

국토교통부 전경

이번 회의 기간에는 주요 행사장 현장 시찰도 함께 진행된다. 세계총회의 전시·기술시연·공식행사가 실제로 운영될 공간을 직접 점검함으로써 행사 운영 완성도를 국제사회에 직접 확인시키는 계기가 될 전망이다.

이사회와 국제프로그램위원회 위원들은 강릉 올림픽파크 내 스피드스케이팅장과 하키센터, 건립 중인 컨벤션센터 등을 차례로 방문해 공사 진행현황과 공간 배치 계획, 행사 동선·운영여건을 종합적으로 점검할 계획이다.

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국토부와 강릉시·ITS협회·세계총회 조직위원회는 이번 회의에서 세계총회 준비 상황을 국제사회에 널리 알리고, 해외 참가 확대와 글로벌 협력 기반을 더욱 강화할 계획이다.

이우제 국토부 도로국장은 “이번 이사회와 국제프로그램위원회는 한국의 ITS 역량과 세계총회 준비 수준을 국제 리더들이 현장에서 직접 확인하는 뜻깊은 자리”라며 “남은 기간 산·학·연·관의 긴밀한 협력을 통해 ‘이동성을 넘어 하나되는 세계(Beyond Mobility, Connected World)’라는 주제에 걸맞은 역대 최고 수준의 세계총회가 되도록 준비하겠다”고 밝혔다.