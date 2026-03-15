KT, 대학병원·사회복지공동모금회와 ‘소리찾기’ 고도화 논의

KT가 지난 13일 세브란스병원 등 전국 4개 대학병원, 사회복지공동모금회와 함께 ‘KT 소리찾기’ 사업 고도화를 위한 실무 워크숍을 진행했다고 밝혔다.

KT 소리찾기는 난청 청각장애인이 일상에서 소리를 되찾고 꿈을 이어갈 수 있도록 돕는 KT의 대표 사회공헌 사업이다.

KT는 2012년 소리찾기 사업의 일환으로 난청 아동 재활·교육 공간인 KT 꿈품교실을 세브란스병원에 첫 개소한 이후 제주대학교병원, 전남대학교병원, 경북대학교병원 등 전국 4곳과 해외(캄보디아) 1곳으로 확대해 운영하고 있다. 이를 통해 언어, 음악, 미술 등 다양한 재활 프로그램을 제공하며 아동의 소통 능력과 사회 적응 향상을 지원하고 있다.

워크숍에는 전국의 꿈품교실 운영 병원 관계자와 사회복지공동모금회 등 20여 명이 참석했다. 참석자들은 병원별 2026년 꿈품교실 운영 계획을 공유하고, 난청 아동과 가족을 위한 공동 프로그램 및 전국 단위 협업 행사 추진 방향을 논의했다. 또한 청각장애 청소년과 부모 대상 진로특강 ‘드림캐쳐’ 등 각 병원의 우수 사례를 공유하며 프로그램의 질을 높이기 위한 토론도 진행했다.

또 지난해 소리찾기 사업의 일환으로 시범 운영했던 AI 청력검사 키오스크에 대한 고도화 방향도 함께 논의했다. 이 키오스크는 국내 최초의 청력계 국제공인 교정기관 인증업체인 오디에스오가 개발한 장치로 병원을 방문하지 않더라도 쇼핑몰, 도서관, 공공청사 등 일상 공간에서 간편하게 청력 상태를 확인할 수 있는 무인 검사 기기다.

KT와 오디에스오는 KT AI 모델을 활용한 사용자 친화적인 청력검사 결과 해석 기능과 후속 상담 기능 편의성 향상을 위해 협업하고 있다. 이번 워크숍에서는 이러한 협업 방향을 바탕으로 키오스크의 고도화 방향뿐 아니라 향후 병원 및 지역 사회와의 연계 방안도 함께 논의했다.

KT와 전국 4개 대학병원은 2026년 봄학기 꿈품교실 참여자 모집을 시작했다. 세브란스병원, 제주대학교병원, 전남대학교병원, 경북대학교병원에서 난청 아동을 대상으로 언어, 음악, 미술 등 재활 교육 프로그램을 운영하며 일부 과목은 비대면 수업으로도 제공해 지역 제한 없이 참여 기회를 넓힐 예정이다.

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2026년 꿈품교실 봄학기 참여 모집은 인공와우를 착용한 아동이면 누구나 신청할 수 있으며, 세부 일정과 신청 방법은 각 병원의 꿈품교실 담당 부서를 통해 확인할 수 있다.

오태성 KT ESG경영추진실장은 “KT 꿈품교실이 전국으로 넓어진 만큼, 각 병원이 쌓아온 경험과 전문성을 나누고 운영 수준을 함께 끌어올리는 것이 중요하다”며 “AI 기반 소리찾기 고도화와 꿈품교실 운영을 통해 난청 아동이 더 많은 소리를 듣고 더 다양한 경험을 하며, 앞으로의 삶을 자신 있게 설계할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.