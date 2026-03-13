'AI 허브' 노리는 싱가포르, 신입 채용 감소…"AI 개발 인재 양성 시급"

싱가포르가 인공지능(AI) 글로벌 허브를 목표로 대규모 투자를 이어가고 있지만, 현재의 인재 육성 전략만으로는 기술 경쟁력을 확보하기 어렵다는 지적이 제기됐다. AI를 활용하는 인력 확대에 초점이 맞춰진 정책에서 벗어나 AI를 직접 개발할 수 있는 인재를 더 많이 키워야 한다는 주장이다.

싱가포르 국가 AI 연구개발 프로그램 AI 싱가포르의 선임 디렉터 레슬리 테오는 13일 블룸버그와의 인터뷰에서 "현재 정책은 AI 활용 인력 양성에 치우쳐 있다"며 "실제로 필요한 것은 AI를 구축할 수 있는 인재"라고 강조했다.

싱가포르는 AI 컴퓨팅 인프라와 인재 육성, 산업 생태계 구축을 위해 10억 싱가포르달러(약 7억8200만 달러) 이상의 투자를 추진하고 있다. 미국, 중국 등 주요 국가들이 연구와 인프라, 인재 확보에 대규모 투자를 확대하면서 글로벌 AI 주도권 경쟁이 격화되고 있기 때문이다.

싱가포르 전경 (사진=지디넷코리아 DB)

다만 기업들이 AI 도입을 확대하면서 신입 채용을 줄이는 흐름이 나타나고 있다. 실제 싱가포르 대학 졸업생 가운데 정규직 취업 비율은 2025년 74.4%로 전년(79.4%)보다 하락했다.

테오 디렉터는 "신입 직원은 비용이 저렴하지만 AI는 그보다 더 저렴하다"며 "기업들이 과거처럼 신입 교육을 담당하지 않게 되면서 초기 경력 인재 양성의 공백이 생기고 있다"고 말했다. 그러면서 "정부가 초기 경력 인재 교육을 공공재로 간주하고 적극적으로 개입해야 한다"고 주장했다.





현재 싱가포르의 대표적인 인력 양성 정책은 '스킬스퓨처'다. 이 제도는 국민에게 교육비 지원을 제공해 평생 교육을 장려하는 프로그램이다. 지난해 약 60만6000명이 지원 교육 프로그램에 참여할 만큼 참여 규모가 큰 편이다.

그러나 교육 속도가 느리다는 점이 아쉬운 점으로 꼽힌다. AI 기술 변화 속도는 매우 빠른 반면, 교육 과정은 설계·승인·도입까지 시간이 오래 걸려 실제 현장 기술과 괴리가 발생할 수 있다는 지적이 나오고 있다.

싱가포르는 기술 주도권 확보를 위해 자체 AI 모델 개발에도 나서고 있다. AI 싱가포르는 동남아시아 지역을 위한 대형언어모델(LLM) '시-라이언(SEA-LION)'을 개발했다. 이 모델은 인도네시아 IT 기업 고투(GoTo) 등 지역 기업들이 활용하고 있다.

하지만 테오 디렉터는 AI 경쟁에서 중요한 것이 단순한 기술 활용 능력이 아니라 기술을 설계하고 구축할 수 있는 역량 확보라고 보고 있다. 특정 국가의 AI 시스템에 의존할 경우 기술 발전 방향이나 정책 결정 과정에서 영향력을 행사하기 어렵기 때문이다.

그는 "기술 개발에 관한 중요한 결정은 논의의 자리에 있어야 목소리를 낼 수 있다"며 "AI 사용자만이 아니라 AI를 만드는 인재를 충분히 확보하는 것이 국가 경쟁력의 핵심이 될 것"이라고 밝혔다.