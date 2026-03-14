[AI는 지금] 앤트로픽·사모펀드 'AI 합작' 추진…기업 SW 시장 판도 흔드나

생성형 인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 글로벌 사모펀드(PEF)와 손잡고 기업용 AI 시장 공략에 속도를 내고 있다. 단순한 기술 공급을 넘어 사모펀드의 방대한 포트폴리오 기업을 대상으로 현장 맞춤형 AI 이식에 나서면서 AI 산업의 무게추가 기술 경쟁에서 실질적인 수익 창출과 운영 효율화 단계로 이동하고 있다는 분석이 나온다.

13일(현지시간) IT 전문 매체 디인포메이션 등에 따르면 앤트로픽은 블랙스톤, 헬만앤프리드먼(H&F) 등 주요 사모펀드와 기업용 AI 컨설팅 합작법인(JV) 설립을 논의 중인 것으로 알려졌다. 합작사는 사모펀드가 보유한 포트폴리오 기업을 대상으로 앤트로픽의 AI 모델 '클로드'를 도입하고 업무 자동화와 데이터 분석 등 기업 운영 전반의 효율화를 지원하는 역할을 맡을 가능성이 크다.

이번 협력 모델은 팔란티어가 추진해 온 데이터·AI 기반 컨설팅 방식과 유사한 구조로 평가된다. 기업 내부 데이터와 업무 프로세스에 AI를 적용해 생산성과 의사결정 효율을 높이는 것이 핵심이다. 이 모델의 주요 도입 대상은 제조, 헬스케어, 부동산 등 다양한 산업에 투자한 사모펀드 포트폴리오 기업이 될 것으로 전망된다.

미국 인공지능(AI) 기업 앤트로픽 (사진=로이터/뉴스1)

사모펀드가 협력 파트너로 거론되는 배경에도 관심이 쏠린다. 대형 사모펀드는 제조, 의료, 부동산 등 다양한 산업에 걸쳐 수십에서 수백 개에 이르는 기업을 포트폴리오로 보유하고 있으며 이사회 참여 등을 통해 기업 전략과 투자 결정에 직접 관여하는 경우가 많다. 업계에선 이러한 구조가 AI 도입을 빠르게 확산시킬 수 있는 채널로 작용할 수 있을 것으로 봤다.

앤트로픽 입장에서도 사모펀드와의 협력은 기업 시장 확대 전략과 맞닿아 있다. 오픈AI가 마이크로소프트의 소프트웨어 생태계를 통해 기업 시장에 AI를 확산시키고 있는 것과 달리, 앤트로픽은 주로 클라우드 기반 API와 파트너십을 중심으로 모델을 공급해 왔다. 이 때문에 기업 현장에서 실제 AI 활용 사례를 확대할 유통 채널 확보가 중요해지고 있다는 평가가 나온다.

일각에선 AI 도입이 일부 기업 소프트웨어 시장에도 영향을 줄 것으로 봤다. 기업이 AI를 활용해 내부 자동화 도구나 데이터 분석 시스템을 자체 구축할 경우 프로젝트 관리나 보고서 자동화 등 일부 경량 소프트웨어 영역에서 대체 가능성이 거론되기 때문이다.

그러나 업계에선 이러한 변화가 기존 SaaS(서비스형 소프트웨어)를 전면적으로 대체하는 수준으로 이어질 가능성은 제한적일 것으로 보는 것이 중론이다. 기업 시스템은 데이터 구조와 보안 체계, 다양한 서비스 간 통합 기능이 복합적으로 작동하기 때문에 단기간에 기존 플랫폼을 대체하기 어렵다는 이유에서다. 또 오히려 많은 기업에서 기존 소프트웨어 위에 AI 기능을 추가하는 방식으로 활용이 확대될 가능성이 크다고 예상했다.

현재 앤트로픽과 사모펀드 간 협력 논의는 진행 중으로, 최종 합의에는 아직 이르지 않은 것으로 전해졌다. 이번 협력은 AI 모델 기업이 단순한 기술 공급을 넘어 기업 운영 전반에 AI를 적용하는 새로운 사업 모델로 이어질 것으로 예상된다.

업계 관계자는 "AI 모델 기업들이 단순한 기술 공급을 넘어 기업 운영에 직접 개입하는 형태로 사업 모델을 확장하고 있다"며 "생성형 AI 경쟁이 모델 성능을 넘어 기업 현장에서의 실제 활용 확대 단계로 이동하고 있다"고 분석했다.