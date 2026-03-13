ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 산업통상부
인사
입력 :2026/03/13 09:49
주문정 기자
◇과장급 전보 ▲석유산업과장 양정화 ▲투자유치과장 김정예
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
산업통상부
