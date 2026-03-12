문체부, 보령머드·안동탈춤·진주유등 ‘글로벌축제’ 선정

문화체육관광부(문체부)는 한국관광공사와 함께 방한 관광객 3천만 명 조기 달성을 위한 핵심 콘텐츠로 ‘글로벌축제’ 3개와 ‘예비 글로벌축제’ 4개를 새롭게 선정했다고 12일 밝혔다.

이번에 ‘글로벌축제’로 선정된 축제는 보령머드축제, 안동국제탈춤페스티벌, 진주남강유등축제다. ‘예비 글로벌축제’에는 대구치맥페스티벌, 부산국제록페스티벌, 순창장류축제, 정남진장흥물축제가 이름을 올렸다.

문체부는 글로벌축제로 선정된 축제에 대해 2026년부터 2028년까지 연간 8억원씩 최대 3년간 지원한다. 예비 글로벌축제에는 연간 2억5천만원을 지원해 향후 글로벌축제로 성장할 수 있도록 육성한다는 계획이다.

이번 공모에는 2026년 문화관광축제 45개 가운데 27개 축제가 참여했다. 전문가 서면 평가와 발표 평가를 거쳐 글로벌축제와 예비 글로벌축제가 최종 선정됐다.

문체부는 축제를 활용한 방한 관광 확대 전략도 함께 추진한다. 외국인 관광객을 대상으로 체험형 콘텐츠를 강화하고 관광 수용 환경을 개선하는 한편 해외 주요 온라인여행사와 협업해 글로벌축제 연계 관광상품 판매를 확대할 계획이다.

축제장 운영 효율성을 높이기 위한 디지털 시스템 도입도 지원한다. 축제장 내 카메라와 센서를 활용해 혼잡도를 분석하고 결제 기능 등을 제공하는 웹 기반 프로그램 ‘축집사’ 도입을 통해 외국인 관광객의 이용 편의를 높일 예정이다.

각 축제의 특성을 반영한 관광상품 개발도 추진된다. 안동국제탈춤페스티벌은 하회마을과 선유줄불놀이 등을 연계한 전통문화 관광상품을 개발하고 보령머드축제는 머드를 활용한 케이뷰티 체험 프로그램과 야간 콘텐츠를 강화한다.

지역 관광 연계도 확대한다. 진주남강유등축제는 경남 산청, 사천, 고성 등 인근 지역과 협력해 체류형 관광상품을 개발하고 안동국제탈춤페스티벌은 문경, 영주, 고령 등 인근 지역 관광지와 연계한 관광 혜택을 제공할 계획이다.

최휘영 문체부 장관은 “올해는 대한민국 관광 도약의 최적기”라며 “케이컬처에 대한 세계적 관심을 축제 현장으로 연결할 수 있도록 글로벌축제와 예비 글로벌축제를 중심으로 다양한 관광상품을 개발하고 외국인 관광객 편의를 지속적으로 개선하겠다”고 말했다.