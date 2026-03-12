현대차 "전기차 대중화 열쇠는 가격 경쟁력"

"전기차 초기에는 소비자들이 전기차의 혁신성과 친환경성 자체에 매력을 느꼈지만, 지금은 시장이 보다 대중적인 소비자 중심으로 변화하면서 소형 및 중형 세그먼트에서 가격 경쟁력이 더욱 중요해질 것으로 보고 있습니다."

이강원 현대자동차 배터리 시스템 개발 담당 파트장은 11일 서울 코엑스에서 열린 '인터배터리 2026' 부대행사 '더 배터리 컨퍼런스 2026'에서 '전기차 캐즘을 넘어 EV 대중화를 위한 배터리 기술 및 EV 개발 방향성'을 주제로 발표하며 이같이 말했다.

이강원 파트장은 전기차 대중화를 위해 해결해야 할 기술 과제로 ▲경제형 배터리 ▲충전 인프라 및 충전 기술 ▲주행거리 ▲안전성 ▲표준화 ▲지속가능성 등 6가지를 제시했다.

더 배터리 콘퍼런스 2026에서 '전기차 캐즘을 넘어 EV 대중화를 위한 배터리 기술 및 EV 개발 방향성'을 주제로 발표하는 이강원 현대자동차 배터리 시스템 개발 담당 파트장 (사진=지디넷코리아)

그는 전기차 시장이 초기 혁신 소비자 중심에서 대중 시장으로 이동하면서 가격 경쟁력의 중요성이 한층 커지고 있다고 진단했다. 특히 시장 규모가 큰 소형·중형 세그먼트에서는 가격 경쟁력이 시장 성장의 핵심 변수가 될 것으로 내다봤다.

중국 시장은 대표적인 사례로 제시됐다. 중국은 배터리 팩 가격을 약 30% 낮추는 등 공격적인 가격 전략을 통해 전기차 보급을 빠르게 확대해 왔다. SNE리서치에 따르면 지난해 글로벌 전기차 판매량은 약 2100만대에 달했다. 이는 전년 대비 20% 이상 증가한 수치다.

이강원 파트장은 "가격 경쟁력은 글로벌 배터리 및 전기차 산업에서 가장 중요한 요소"라며 "중국은 소형·중형 세그먼트에서 가격 경쟁력을 빠르게 확보했고 지난해 전 세계 전기차 판매 60% 이상을 중국 전기차가 차지했다"고 말했다.

배터리 비용 절감을 위한 기술 전략도 소개됐다. 그는 원소재 가격 경쟁력 확보와 제조 공정 혁신, 재활용 시스템 구축 등을 경제형 배터리 구현의 핵심 요소로 꼽았다.

이 파트장은 "글로벌 공급망을 통해 저가 소재를 확보하는 것이 중요하다"며 "자동화된 제조 공정과 재활용 시스템을 통해 원재료 비용을 낮추고 자원의 선순환 구조를 구축할 수 있다"고 설명했다.

배터리 화학계 측면에서는 리튬인산철(LFP), 미드 니켈, 리튬망간리치(LMR), 나트륨이온 배터리 등이 비용 절감과 에너지 밀도 개선을 목표로 개발되고 있는 차세대 배터리 기술로 제시됐다. 배터리 기술을 고도화해 배터리 가격 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

LFP 배터리는 화학적으로 안정적이고 자원이 풍부해 가격 경쟁력이 높지만, 에너지 밀도가 낮다는 한계가 있다. 미드 니켈 배터리는 하이니켈 배터리 대비 니켈 함량을 낮춰 비용과 안정성을 동시에 개선할 수 있는 기술이다. 다만 에너지 밀도 감소 문제를 해결하기 위해 고전압 설계 등 보완 기술이 필요하다는 설명이다.

나트륨이온 배터리는 리튬 대신 나트륨을 사용하는 배터리로 자원이 풍부하고 가격이 저렴한 장점이 있지만 에너지 밀도가 낮고 산업 생태계가 아직 충분히 구축되지 않았다는 한계가 있다.

현대자동차 전기차 전략 (사진=지디넷코리아)

전기차 대중화를 위해서는 충전 인프라와 충전 기술 개선도 중요한 과제로 제시됐다. 충전 인프라 접근성과 충전 속도를 높여 소비자 불편을 줄여야 한다는 취지다.

이 파트장은 "시장 데이터를 보면 소비자들은 충전 속도보다 충전 접근성을 더 중요하게 생각한다"며 "많은 전기차 사용자가 집이나 직장에서 완속 충전을 이용하고 있으며 급속 충전은 장거리 이동 상황에서 주로 활용된다"고 설명했다.

전기차 배터리와 차량 구조를 통합하는 기술도 주요 전략으로 언급됐다. 기존 셀-모듈-팩 구조에서 셀투팩, 셀투비히클 구조로 발전하면서 비용 절감과 구조 단순화가 가능하다는 설명이다.

이 파트장은 "배터리는 전기차에서 가장 무겁고 가장 비용이 많이 드는 부품"이라며 "차량 플랫폼을 배터리 중심으로 설계하고 열 관리와 구조 설계 등을 통합적으로 고려해야 한다"고 강조했다.

현대차는 2026년 이후 주행거리연장형전기차(EREV)를 비롯해 프리미엄 하이브리드와 차세대 전기차 플랫폼 등을 중심으로 전동화 라인업을 확대할 계획이다. 이를 통해 전기차와 하이브리드 등 다양한 전동화 파워트레인을 병행하는 전략을 추진한다는 설명이다.

이날 발표가 끝난 후 질의응답에서는 전고체 배터리 상용화 시점과 관련한 질문도 나왔다.

이 파트장은 "전고체 배터리는 내부적으로 테스트 차량을 통해 검증을 진행하고 있다"며 "안정성과 에너지 밀도 등 차량 전체 케미스트리 관점에서 경쟁력을 확보해야 한다"고 말했다.

이어 "배터리 내부 성능뿐 아니라 차량 전체 시스템 성능과 판매 경쟁력이 확보되고 고객이 상품성을 느낄 수 있을 때 출시되는 것이 맞다고 생각한다"고 덧붙였다.

배터리 폼팩터 전략과 관련해서는 특정 형태에 제한을 두지 않는다는 입장을 밝혔다. 그는 "폼팩터 자체가 그렇게 중요하다고 보지는 않는다"며 "차량 상품성에 맞게 각형과 파우치 등 다양한 형태를 적용할 수 있으며 개발 단계에서는 두 폼팩터를 모두 고려하고 있다"고 설명했다.