딥엑스, '임베디드 월드'서 글로벌 기업과 AI 반도체 협력 강화

국내 인공지능(AI) 반도체 기업 딥엑스가 세계 최대 규모 임베디드 전시회 '임베디드 월드 2026'에서 글로벌 파트너 업체 기술 협력 파트너로 참여했다고 12일 밝혔다.

에브넷 실리카는 전용 AI 하드웨어를 내장하지 않은 기존 산업용 기기에서도 딥엑스의 'DX-M1' 칩을 추가하는 방식으로 강력한 엣지 AI를 구현하는 솔루션을 소개했다. 이 기술은 마이크로소프트의 '로컬 파운드리(Local Foundry)'와 결합돼 클라우드 연결이 없는 오프라인 상태에서도 고성능 AI 실행을 지원하는 대안으로 평가받았다.

에브넷실리카 부스.(사진=딥엑스)

전시장 내 AI 및 컴퓨팅 섹션에서는 AMD와 딥엑스 협력 성과를 공개했다. 양사는 '울트라리틱스(Ultralytics) YOLO NPU 가속 비전 AI' 데모로 AMD 컴퓨팅 파워와 딥엑스의 NPU 가속 기술을 결합했을 때 시너지를 증명했다. 딥엑스는 "글로벌 대기업 프로세서와 통합돼 산업 현장에 즉시 투입 가능한 양산형 플랫폼임을 보여주는 사례"라고 자평했다.

마틴 그로센 에브넷 실리카 디렉터는 "임베디드 시스템, AI, 연결성, 센서가 하나로 통합돼 세상을 바꾸고 있다"고 말했다.

딥엑스 관계자는 "에브넷 실리카와 독점 파트너십과 글로벌 기술 리더들과 협력으로 유럽 시장을 포함한 전세계 임베디드 시장에서 딥엑스 NPU 기술이 표준으로 자리 잡도록 노력하겠다"고 밝혔다.