코스닥 생존 승부수…밸로프, '동전주 퇴출' 위기 정면 돌파

코스닥 상장사 밸로프가 '동전주' 탈피를 위해 고강도 쇄신책을 내놓았다. 2021년 당시 최고가인 3871원을 기록하며 시장의 기대를 모았던 회사는, 이후 주가가 지속 하락해 현재 500원대까지 주저앉은 상태다. 이로 인해 기업가치 훼손은 물론 투자자들의 신뢰 회복이라는 과제를 안게 됐다.

여기에 금융위원회가 지난달 '부실기업 신속·엄정 퇴출을 위한 상장폐지 개혁 방안'을 발표하면서 상황은 더욱 긴박해졌다. 해당 방안에 따르면 오는 7월부터 주가 1000원 미만 종목을 상장폐지 관리 대상으로 분류하고, 시가총액(이하 시총) 요건 역시 단계적으로 상향 조정한다. 현재 500원대 주가와 200억원대 시총을 형성하고 있는 해당 기업은 시장 퇴출이라는 실질적인 위기를 직면한 셈이다.

밸로프는 오는 26일 정기주주총회에서 두 가지 핵심 카드를 제시한다. 주가를 높이기 위해 '5대1 액면병합'과 재무 투명성 강화를 위한 '회계 전문가 영입'이 그 골자다. 이번 결정은 상장 유지라는 당면 과제를 해결함과 동시에, 경영 체계를 재정비해 재도약 발판을 마련하겠다는 의지로 풀이된다.

액면병합으로 동전주 꼬리표 떼기…주가 2800원대 상향 기대

밸로프는 이번 주주총회를 통해 보통주 5주를 1주로 합치는 액면병합 안건을 처리할 예정이다. 병합이 완료되면 1주당 액면가는 100원에서 500원으로 높아지고, 발행주식 총수는 약 5086만주에서 1017만주로 크게 줄어든다. 이는 주식의 절대 가치를 바꾸지 않으면서도 동전주 이미지를 탈피하기 위한 전략적 선택이다.

병합 후 주가는 약 2800원 수준으로 조정된다. 이는 금융당국의 상장폐지 기준선인 1000원을 크게 웃도는 수치로, 제도적 리스크를 단숨에 해소하는 효과를 가져온다.

앞서 밸로프는 경영진의 자사주 매입을 통해 회사의 성장성에 대한 책임 경영 행보를 보였다. 신재명 밸로프 대표는 지난해 6월부터 현재까지 총 2억원 상당의 자사주 36만 3000주를 매입해 왔다.

회계 전문가 김범수 사외이사 영입…재무 건전성 입증 총력

내실 강화를 위한 전문가 영입도 병행한다. 밸로프는 이번 주총에서 김범수 우일회계법인 대표이사를 사외이사로 신규 선임한다. 상장폐지 요건이 강화되는 시점에서 외부 전문가를 통해 재무 투명성을 입증하고 거버넌스를 강화하겠다는 포석이다.

김 대표는 투자회사 대표와 대학교 감사 등을 역임하며 기업 내부 통제 및 회계 리스크 관리 분야에서 전문성을 쌓아온 인물이다. 밸로프는 회계 전문가의 이사회 합류를 통해 재무 리스크를 관리하고, 시장의 부정적인 시각을 불식시켜 투자자 신뢰를 회복하는 데 총력을 기울일 전망이다.

현재 밸로프는 액면병합으로 주가를 높이고, 회계 전문가를 영입해 내실을 강화할 방침이다. 이는 상장 폐지를 피하기 위한 임시방편을 넘어, 시장의 신뢰를 근본적으로 개선한다는 복안으로 해석된다.

'동전주'라는 꼬리표를 떼어낼 밸로프가 강화된 재무 건전성을 바탕으로 본연의 게임 퍼블리싱 사업에서 유의미한 성과를 거두며 재도약에 성공할 수 있을지 귀추가 주목된다.