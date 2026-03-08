ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사]과학기술정보통신부
인사
입력 :2026/03/08 14:22
박희범 기자
◇
실장급
▲국가과학기술자문회의지원단장
김성규
◇과장급
▲양자혁신기술개발과장 정성욱
박희범 기자
hbpark@zdnet.co.kr
과학기술정보통신부
