[인사]과학기술정보통신부

실장급

▲국가과학기술자문회의지원단장 김성규

◇과장급

▲양자혁신기술개발과장 정성욱

