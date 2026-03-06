[인사] 방송미디어통신위원회

인사입력 :2026/03/06 18:48

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇팀장급 전보

▲정책홍보팀장 박귀식 ▲지상파방송정책과(재난방송관리팀장) 정일선

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
