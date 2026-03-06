ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 방송미디어통신위원회
인사
입력 :2026/03/06 18:48
박수형 기자
◇팀장급 전보
▲정책홍보팀장 박귀식 ▲지상파방송정책과(재난방송관리팀장) 정일선
박수형 기자
psooh@zdnet.co.kr
방송미디어통신위원회
