[인사] 행정안전부
인사
입력 :2026/03/06 15:54
남혁우 기자
◇ 실장급 전보
▲ 기획조정실장 김주이 ▲ 인공지능정부실장 황규철 ▲ 지방재정경제실장 송경주
남혁우 기자
firstblood@zdnet.co.kr
행정안전부
행안부
인사
