[인사] 행정안전부

인사입력 :2026/03/06 15:54

남혁우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇ 실장급 전보

▲ 기획조정실장 김주이 ▲ 인공지능정부실장 황규철 ▲ 지방재정경제실장 송경주

남혁우 기자firstblood@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
행정안전부 행안부 인사

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

포털 다음, '실검' 6년 만에 부활..."여론조작 잘 막을까"

차세대 HBM '두께 완화' 본격화…삼성·SK 본딩 기술 향방은

실적 부진에 '신사업' 실종…유통가 슈퍼 주총데이 미리 보니

"美 정부, AI 반도체 수출 통제 강화 검토"

ZDNet Power Center