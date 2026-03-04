KTR, 중국 수출 시험인증 지원 네트워크 확대

KTR(한국화학융합시험연구원·원장 김현철)은 식품·화장품·소비재·전기전자·신재생 에너지 등 국내 기업의 중국 수출을 돕기 위해 중국 국유 시험인증기관인 상하이시검험검측인증유한공사(SITIC)와 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

KTR과 SITIC는 협약에 따라 양국 식품·소비재·화장품·전기전자 등 제조기업은 상대국 수출에 필수적인 표준 시험서비스를 더욱 편하게 제공받을 수 있게 됐다.

중국은 자국 시장 유통 제품에 국가표준(GB)을 반드시 준수하도록 의무화하고 있다. 중국 수출을 위해서는 GB 시험 합격 성적서를 보유하거나, 관련 표준 부합 성적서를 통해 중국 강제인증을 취득해야 한다.

두 기관은 또 AI·탄소중립·의약 바이오 등 미래 산업 분야 공동 기술개발과 포럼 공동 개최 등 상호 기술 교류 사업도 확대하기로 했다.

김현철 KTR 원장(오른쪽)이 니빈 동 중국 상하이 SITIC 사장이 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결한 후 협약서를 들어보이고 있다.

KTR은 또 중국 상하이에 위치한 KTR 중국지부를 통해 4일 중국 쑤저우 시험기관인 중연영태검측기술유한공사(CQCIT)와 협력사업 협의를 진행하는 등 전기전자제품 분야 시험성적서 상호인정을 위한 네트워크 확대도 추진한다.

한편, KTR은 KTR 중국지부를 비롯해 칭다오지원과 선전 전기전자시험소를 설치, 현지에서 중국 진출에 필요한 시험인증 원스톱 서비스를 제공하고 있다.

관련기사

KTR은 AI·이차전지·탄소중립 등 신산업 분야를 비롯해 전기전자·소재부품·의료기기·화학환경 등 산업 전 분야에 걸쳐 국제 공인 시험기관 지정을 받아 시험인증 서비스를 제공하고 있다. 중국 선전 전기전자시험소는 중국 공인시험기관(CNAS)로 지정받아 이차전지와 전기전자 분야 중국 공인 시험성적서를 직접 발행하고 있다. 또, 전기전자 중국 강제인증(CCC인증) 심사원을 두고 관련 기업의 CCC 인증 비용과 시간 절감을 돕고 있다.

김현철 KTR 원장은 “KTR은 식품·화장품·소비재·전기전자는 물론 AI·탄소중립·의약 바이오 등 미래산업 분야에 이르기까지 중국 수출을 돕기 위한 협력 네트워크 확장에 적극 나서고 있다”며 이번 MOU는 기존 사업 분야 협력에 더해 미래 산업에 대한 협력체계를 구축하는데 의미가 있다”고 밝혔다.