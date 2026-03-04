소프트프릭 '파핌 게이트웨이', GS인증 1등급 획득

API 거버넌스 전문기업 소프트프릭(대표 김동철)은 자사 API 게이트웨이 솔루션 ‘파핌 게이트웨이(F-APIm Gateway)'가 GS(Good Software) 인증 1등급을 획득했다고 4일 밝혔다.

'GS 인증'은 한국정보통신기술협회(TTA) 등 국가 공인 시험 및 인증 기관이 국제 표준에 따라 소프트웨어의 기능성, 성능, 사용성, 신뢰성, 보안성 등을 종합 평가해 일정 수준 이상의 품질을 충족한 제품에 부여하는 제도다. 특히 GS 인증 1등급 제품은 공공기관 정보화 사업 발주 시 우선 구매 대상이어서 조달 및 공공 시장 진입에 유리하다.

‘파핌 게이트웨이’는 소프트웨어 간 데이터 통신 경로인 API의 운영과 관리를 최적화하는 통합 API 관리 솔루션이다. 조직 내외부 시스템 간 API 호출을 안정적으로 중계·조정하고, 서비스 간 트래픽을 제어해 API 요청을 안전하게 처리하는 중앙 허브 역할을 수행한다.

최근 API 시장은 단순 연계·중계 기능을 넘어, API 생명주기 관리와 정책·보안·모니터링을 통합한 API 거버넌스 플랫폼 중심으로 빠르게 재편하고 있다. 여기에 AI 기반 분석·자동화 기술이 접목되면서 API 트래픽 최적화와 API 위협 대응 역량 중요성도 함께 커지고 있다.

소프트프릭은 파핌 게이트웨이를 통해 △인증(Authentication) △보안(Security) △트래픽 제어(Traffic Control) △데이터 변환(Protocol Translation) △로깅(Logging) 등 API 운영에 필요한 핵심 기능을 제공한다. 이를 통해 기업과 기관은 데이터 흐름의 안전성·표준화·가시성을 강화하고, 안정적인 API 운영 체계를 구축할 수 있다.

김동철 소프트프릭 대표는 “이번 GS인증 1등급 획득은 파핌 게이트웨이가 요구되는 품질 기준을 객관적으로 충족했음을 입증한 성과”라며 “공공 조달 시장은 물론 금융·대기업 등 엔터프라이즈 영역에서도 API 거버넌스 기반의 안전한 운영 체계를 제공해 고객의 디지털 전환을 적극 지원하겠다”고 말했다.

소프트프릭은 앞으로 파핌 게이트웨이의 운영 자동화 기능 고도화, 정책 템플릿 확장, 관제·보안 솔루션 연동 강화 등을 통해 제품 경쟁력을 지속 확대해 나갈 계획이다.

한편 소프트프릭은 2023년 AI 기술을 접목한 API 관리 및 보안 기술을 고도화하고, 글로벌 표준 플랫폼으로 자리매김할 것을 목표로 설립됐다. API 거버넌스 플랫폼을 비롯해 계정관리 및 접근제어 솔루션, 취약점 진단 자동화 솔루션을 공급하고 있다.