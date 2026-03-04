코모랩, '로봇사고 책임 추적' 특허 출원

사이니지 CMS 기술기업 코모랩은 블록체인 기반 '휴먼 인공지능 로봇의 사고 책임 추적 및 보험 연동 시스템' 특허를 출원했다고 4일 밝혔다.

회사 측은 배달로봇, 서빙로봇, 협동로봇 등 상용 로봇이 도심과 산업 현장으로 빠르게 확산되고 있음에도 사고 발생 시 제조사·운영사·소유자 간 책임 범위를 명확히 가릴 수 있는 통합 기록 체계는 아직 제도적으로 정비되지 않았다는 점에 주목했다.

로봇 사고 발생 시 책임 공방은 불가피하지만, 이를 입증할 표준화된 데이터 인프라가 부족하다는 판단 아래 이번 특허를 출원했다는 설명이다.

코모랩이 출원한 시스템은 로봇 고유 식별체계를 기반으로 소프트웨어 업데이트 이력, 유지관리 기록, 운영 상태 정보 등을 블록체인 분산원장에 저장하는 구조다. 각 기록에는 시간 정보가 부여되며 위변조 가능성을 낮추도록 설계됐다. 사고 발생 시에는 해당 로봇 이력을 역추적해 사고 시점 운용 상태와 관리 이력을 확인할 수 있다.

특허 명칭에 포함된 '보험 연동' 기능은 사고 이력과 운용 데이터를 보험 체계와 연결할 수 있도록 설계된 구조를 의미한다. 현재 로봇 전용 보험 시장은 요율 산정에 필요한 데이터가 충분히 축적되지 않아 상품 설계가 제한적인 상황이다.

코모랩은 체계적인 이력 관리 기반이 마련될 경우 로봇 단위의 위험 분석과 보험 설계 가능성이 확대될 수 있을 것으로 보고 있다.

임삼환 코모랩 대표는 "로봇 산업의 확산 속도에 맞춰 책임 인프라도 함께 구축돼야 한다. 로봇 사고 이후 분쟁을 줄이기 위해서는 사전에 기록을 남기는 구조가 국내외 로봇 산업 생태계에 필요하다"며 "이번 특허 출원이 관련 분야에서 로봇 사고 대응 체계를 논의하는 출발점이 되기를 기대한다"고 말했다.

한편 코모랩은 해당 시스템을 기반으로 실증을 준비 중이며, 국제 규제 환경에 대응할 수 있도록 기술 구조를 정비하고 있다. 특히 EU AI 액트가 요구하는 추적 가능성과 기술 문서 보존 요건을 고려해 시스템을 설계했으며, 글로벌 시장 대응을 염두에 두고 있다고 설명했다. 코모랩은 향후 국제 출원을 통해 권리 범위를 확대할 계획이다.