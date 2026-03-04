ST, 소형가전용 사이리스터 드라이버 출시

ST마이크로일렉트로닉스(ST)가 교류(AC) 전원 기반 소형가전용 사이리스터(Thyristor) 게이트 드라이버 'STSID140-12'를 출시했다고 4일 밝혔다.

사이리스터는 실리콘 제어 정류기(Silicon-Controlled Rectifier:SCR)다. 조광기와 히터, 모터 구동 가전 등 가정용 전력선 전압과 주파수에서 동작하는 제품에 사용하는 솔루션이다. 사이리스터는 간단한 트리거링, 자연정류, 과도전류와 돌입전류 복원력을 바탕으로, 회로를 최소한만 늘리면서 저항성이나 유도성 부하를 직접 제어할 수 있다.

ST는 "STSID140-12는 1.2mm 높이의 5.35x3.45mm 크기 리드리스 DFN(Dual Flat No-leads) 패키지로 제공한다"며 "기판에 내장한 변압기는 초소형 크기에도 1250V(RMS) 절연전압을 지원해 안전성과 신뢰성을 보장한다"고 밝혔다. 이어 "간섭 내성 강화로 전도성과 방사성 방출에 필요한 AC 입력 필터 커패시턴스를 최소화해 공간을 줄이고 부품원가를 낮출 수 있다"며 "표면실장 패키지로 자동화 공정에 적합하고, 수동 배선 작업을 간소화한다"고 덧붙였다.

STSID140-12는 조광기나 모터 드라이브 전력을 조정하기 위해 제로 크로스 스위칭(Zero-Cross Switching:ZCS)과 위상각 제어(Phase-Angle Control:PAC)를 지원한다. 3.3V 로직 입력으로 게이트 제어신호를 직접 생성할 수 있다. 최대 40mA 출력 전류로 대형 사이리스터, 트라이악(Triac, 양방향 SCR), 솔리드 스테이트 릴레이를 트리거할 수 있다. 저전압 차단(Undervoltage-Lockout:UVLO) 보호 기능, 정전기 방전(ESD) 내성, 3.92mm 연면거리 등을 지원한다.

ST는 "STeval-SID140V1 평가보드는 개발자가 SCR과 트라이악 기반 프로젝트를 신속히 시작하도록 지원한다"며 "보드 인증은 올해 2분기까지 완료할 것"이라고 밝혔다.