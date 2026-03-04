라인게임즈, 캐주얼 방치형 신작 '애니멀 버스터즈' 공개…글로벌 사전등록 돌입

라인게임즈(공동대표 박성민·조동현)는 관계사인 슈퍼어썸이 개발을 맡은 신작 모바일 캐주얼 방치형 RPG '애니멀 버스터즈'의 주요 정보를 최초로 공개하고 본격적인 사전등록 절차에 돌입했다고 4일 밝혔다.

해당 타이틀은 올해 상반기 중으로 국내를 포함한 글로벌 전역에 정식 서비스될 예정이다.

'애니멀 버스터즈'는 자동 전투 시스템을 기반으로 누구나 가볍게 즐길 수 있는 타이틀이다. 게임 내에는 '털뭉치 제국', '날개 연맹', '와일드 시티', '사바나 테크', '신수회' 등 총 5가지 고유 세력이 등장한다. 이용자들은 각 진영에 소속된 60여 종의 개성 넘치는 동물 캐릭터인 '버스터'를 수집하고 각종 장비를 맞춰나가며 육성의 묘미를 만끽할 수 있다.

장르 특유의 방치형 요소를 극대화해 이용자의 직접적인 조작 부담을 크게 낮춘 것이 핵심 특징이다. 게임에 접속하지 않은 오프라인 상태에서도 캐릭터가 지속해서 성장해 바쁜 일상 속에서도 쾌적한 플레이가 가능하다.

또한 다채로운 파밍과 경쟁 요소도 마련됐다. 장비와 아이템을 수집할 수 있는 5종의 PvE 전용 던전이 제공되며, 이용자 간 실력을 겨루는 PvP 콘텐츠 '결투장'도 즐길 수 있다. 순위 경쟁 방식으로 치러지는 '결투장'에서는 달성 등급에 따라 추가 보상을 획득할 수 있다.

라인게임즈는 이번 사전등록에 참여하는 모든 이용자에게 초반 정착을 돕는 파격적인 혜택을 제공한다. 정식 출시 직후 즉시 사용할 수 있는 '버스터 뽑기 티켓 300장'을 비롯해 '영웅 버스터 선택권 1장', '랜덤 영웅 장비 카드 1장' 등을 100% 지급할 계획이다.