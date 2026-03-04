가온로보틱스, 현대차 '모베드' 파트너 선정

로봇 통합 플랫폼 전문기업 가온로보틱스는 현대차그룹 차세대 자율주행 모바일 로봇 플랫폼 '모베드'의 파트너사로 선정됐다고 4일 밝혔다.

가온로보틱스는 모베드 다목적 활용성을 극대화하는 상단부 모듈과 로봇의 효율적인 운영을 지원하는 데이터 기반 통합 관제 솔루션을 함께 공급한다.

모베드는 혁신적인 바퀴 구동 시스템을 갖춘 현대자동차그룹의 신개념 소형 모바일 플랫폼이다. 지난 2022년 미국 라스베이거스에서 열린 CES에서 콘셉트 모델로 처음 소개된 이후, 약 4년간 제품 개발 과정을 거쳐 상용화를 준비해 왔다.

현대차·기아가 AW2026에서 국내 최초 공개한 '모베드(MobED)' 양산형 모델 (사진=현대자동차그룹)

현대차그룹은 4일 자율주행 로봇 플랫폼 모베드를 중심으로 산업·공공·부품 파트너가 함께 만들어가는 협력 생태계 '모베드 얼라이언스'를 출범했다. 글로벌 무대에서 주목받아온 모베드 상용화를 통해 국내외 자율주행 로봇 산업을 확장해 나갈 예정이다.

모베드는 4개의 엑센트릭 휠을 활용해 복잡한 지형에서도 본체의 수평을 유지하는 혁신적 플랫폼이다. 상단에는 각종 장치를 자유롭게 부착할 수 있는 마운팅 레일이 적용되어 사용자는 목적에 따라 모듈을 간단하고 편리하게 결합할 수 있다.

현재 상용화 예정인 서비스는 배송, 순찰, 안내, 물류, 교육용 등 총 5가지 모듈이다. 점진적으로 새로운 모듈을 추가할 전망이다. 가온로보틱스는 배송, 순찰, 안내 3종 상단부 모듈 공급을 확정했다. 다양한 서비스 환경에 최적화된 인터페이스를 제공한다.

가온로보틱스는 자체 개발한 이기종 통합 운영 플랫폼 '롬니'를 모베드에 탑재한다. 롬니는 지난 11월 2025 로보월드를 통해 런칭했다. 사용자 편의성을 극대화한 '3D 인터페이스'를 기반으로 설계된 차세대 통합 운영 솔루션이다.

롬니는 엘리베이터와 사설통신망, 자동문, 출입게이트 등과 연계해 서비스 로봇을 운영할 수 있다. 현장 운영 데이터를 축적해 최적 경로 알고리즘 생성, 통계자료 수집, 실시간 모니터링 등을 통해 운영 효율을 높여갈 전망이다.

이진성 가온로보틱스 대표는 "이번 계약은 단기적인 성과를 넘어 장기적인 가치 창출의 시작점이 될 것"이라며 "지속적인 연구개발을 통해 경쟁력을 강화하여 모베드는 물론, 가온로보틱스가 직접 준비한 서비스 로봇과 물류 로봇의 공급 확대를 통해 미래 성장동력을 확실히 확보하겠다"고 말했다.