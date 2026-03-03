대동, 2026 협력사 파트너십데이 개최

미래농업 기업 대동은 주요 협력사와 상생 협력과 동반 성장을 도모하기 위한 '2026 협력사 파트너십데이'를 개최했다고 3일 밝혔다.

협력사 파트너십데이는 대동이 사업 비전과 주요 추진 방향을 공유하고 협력사 노고에 감사를 전하는 연례 행사다. 올해는 급변하는 글로벌 경영 환경 속에서 지속 가능한 경쟁력을 확보하기 위한 중장기 비전과 전사 운영 방향을 공유하는 자리로 마련됐다.

대동은 구매, 품질, 생산, 개발, 부품서비스 등 주요 부문별로 올해 사업 방향을 발표했다. ▲제조 경쟁력 강화 ▲품질 수준 고도화 ▲안정적인 생산·공급 체계 구축 ▲기술 경쟁력 기반의 제품 개발 ▲고객 만족 제고를 위한 서비스 역량 강화 등을 중심으로 협력사와의 구체적인 협업 방향을 제시했다.

대동이 지난 2월 27일 대구 인터불고 엑스코 호텔에서 주요 협력사와의 상생 협력과 동반 성장을 도모하기 위한 '2026 협력사 파트너십데이'를 진행했다. 권기재 대동 사업운영총괄 부사장이 행사에 참석한 협력사 대표 및 임직원들에게 인사말을 전하고 있다. (사진=대동)

대동은 협력사를 단순한 공급처가 아닌 기술과 경쟁력을 함께 만들어가는 핵심 파트너로 규정하고, 중장기적 관점에서 협력 관계를 고도화해 나가겠다는 방침을 제시했다. 기술 협업 확대와 품질·신뢰성 제고를 바탕으로 협력 구조를 체계화하고, 개발 초기 단계부터의 공동 참여를 통해 지속 가능한 성장 기반을 구축해 나갈 계획이다.

농업 AI와 로봇, 스마트 기술을 축으로 한 미래 사업 확장 비전도 소개했다. AI·로보틱스 등 기술·데이터 기반 사업 구조 전환을 통해 중장기 성장 동력을 확보한다는 전략이다. 협력사와의 기술 협업 범위를 확대하고 미래 사업 영역에서도 동반 성장을 이어가겠다는 의지를 내비쳤다.

우수 협력사 시상도 진행했다. 대동은 품질, 납기, 기술 협력 등 부문에서 우수한 성과를 낸 10개 협력사를 선정해 상패를 수여했다. 진부, 델릭스가 최우수상을 수상했으며 삼우농기, 삼성정기가 우수상을, 대양산업과 대욱케스트, 동진정공이 분과 우수상을 받았다. 엠씨에이코리아, 청우, 피니아 델피 오토모티브 시스템은 공로상에 선정됐다.

권기재 대동 사업운영총괄 부사장은 "대동은 협력사와의 신뢰를 바탕으로 경쟁력을 함께 키워가는 동반 성장을 가장 중요한 가치로 두고 있다"며 "앞으로도 협력사와 긴밀히 소통하며 변화하는 시장 환경에 선제적으로 대응해 나가겠다"고 말했다.

한편 이번 행사는 지난 2월 27일 대구 인터불고 엑스코 호텔에서 열렸으며, 대동 주요 임직원과 95개 협력사의 대표 및 임직원 등 150여 명이 참석했다.