[인사] 국토교통부

인사입력 :2026/03/03 17:36

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇과장급 전보 ▲공항운영과장 이경재

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사 국토교통부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SK하이닉스, HBM4 '성능 점프' 비책 짰다…新패키징 기술 도입 추진

긴장감 커진 중동…네이버·카카오, '핫라인' 켜고 예의주시

CATL·파나소닉도 온다…韓 인터배터리, 글로벌 비즈니스 허브 '우뚝'

뻣뻣해 보이지만…머리는 똑똑한 휴머노이드 로봇

ZDNet Power Center