에임, 시장 변동성 위험 줄여주는 '현금화 자문 2.0' 출시

에임(대표 이지혜)이 자산 매도 과정에서 이용자 수익을 최대한 확보할 수 있도록 기능을 고도화한 ‘현금화 자문 2.0’을 선보였다고 3일 밝혔다.

이번 업데이트는 이용자가 긴급 자금 마련 등의 이유로 자산을 현금화해야 하는 상황에서 시장 변동성 노출에 따른 리스크를 최소화하기 위해 마련됐다.

일반적인 펀드의 경우 환매 주문이 들어오면 즉시 매도에 나서기 때문에 시장 변동성이 클 때는 평가 수익보다 실현 수익이 낮은 경우가 종종 발생한다. 특히 개인 투자자는 수익 종목을 먼저 팔고 손실 종목은 보유하려는 경향이 있어 중장기 수익률이 저하되기 쉽다. 또 매도 가격을 잘못 설정할 경우 거래 체결율이 떨어져 필요한 자금을 적기에 확보하지 못하는 리스크에 노출되기도 한다.

에임의 현금화 자문 2.0은 이런 단점을 해소하기 위해 체결률과 시장 변동성 등 실시간 데이터를 분석해 적정 매도 가격과 수량을 정교하게 제안한다. 필요한 경우 곧바로 매도에 나서지 않고 재자문을 제공하는 방법으로 이용자의 수익률을 최대로 끌어올린다.

현금화 자문을 통해 안정적으로 수익을 회수할 수 있는 환경은 이용자의 장기 투자를 독려하는 핵심 동력으로 작용한다. 실제로 에임 이용자의 평균 투자 기간은 약 5년에 달하며, 이번 고도화된 자문 서비스가 고객들의 장기 투자 목표 완주를 뒷받침하는 든든한 가이드 역할을 할 전망이다.

이용 절차는 앱 내 ‘현금화 자문’ 메뉴를 통해 간편하게 신청할 수 있으며, 자금은 주문 체결 완료 후 약 4영업일 이내 본인 명의 증권계좌로 입금된다.

에임 이지혜 대표는 “이번 업데이트는 월가 상위 1% 기관투자자 대상의 운용 노하우를 AI 알고리즘으로 구현해낸 결과”라며 “에임은 자산 증식부터 사후 관리까지 이어지는 투자 경험의 전 주기를 완성함으로써 앞으로도 혁신적 웰스테크 경험을 지속 선보일 것”이라고 밝혔다.