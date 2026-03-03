ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
AI의 눈
MWC26
스테이블코인
AI의 눈
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
한국국토정보공사(LX)
인사
입력 :2026/03/03 14:42
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
▲상임감사 박규섭
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
국토정보공사
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
SK하이닉스, HBM4 '성능 점프' 비책 짰다…新패키징 기술 도입 추진
정재헌 SKT, 노태문 삼성 만나 "필름 회사 망하겠다"
CATL·파나소닉도 온다…韓 인터배터리, 글로벌 비즈니스 허브 '우뚝'
[AI는 지금] 이란 공습이 드러낸 AI 통제 갈등…美 정부-앤트로픽 균열 확산
ZDNet Power Center