덴티스, 메디컬 사업부 노르웨이 정부 주관 공공입찰 수주

덴티스(261200)가 메디컬 사업부 수술등 브랜드 ‘LUVIS’(루비스)로 노르웨이 정부 주관 전국 단위 공공입찰(National Tender)을 수주하며 선진국 시장 공략에 의미 있는 성과를 거뒀다.

이번 수주는 ‘Norway National FRAMEwork Agreement’ 프로젝트로, 글로벌 의료기기 기업 11개사가 참여한 공개 입찰에서 덴티스가 최종 선정됐다. 덴티스는 데모 장비 공급과 성능 테스트, 현지 평가 등 5개월에 걸친 까다로운 검증 절차를 거쳐 기술력과 품질 경쟁력을 인정받았다.

본 계약에 따라 덴티스는 루비스 수술등 S250(Mobile·Ceiling·Wall)을 2월부터 순차 공급하며, 향후 3년간 총 180대를 노르웨이 전역 의료기관에 납품할 예정이다.

노르웨이는 의료기기 품질과 안전성 기준이 매우 높은 대표적인 시장으로, 전국 단위 공공입찰 수주는 기술력·신뢰도·공급 안정성을 동시에 검증받았다는 점에서 의미가 크다. 이번 성과는 덴티스 메디컬 사업이 단순 수출을 넘어 구조적 성장 국면에 진입했음을 보여주는 사례로 평가된다.

루비스 수술등 S250(제공=덴티스)

이에 더해 덴티스는 최근 남아프리카공화국에 최대 규모의 신축병원을 설립하는 ‘Limpopo Central Hospital Project’에서 통합 수술실 솔루션 수주에 성공했다. 회사는 수술등을 비롯해 카메라, 모니터 암 등 총 26대를 3월부터 전 수술실에 공급할 예정이다.

덴티스는 지난해 설비 투자와 생산 내재화, 자동화 시스템 도입, 공급체인 재편 등을 통해 생산 효율 개선과 원가 구조 혁신을 추진해 왔다. 이는 메디컬 사업 수익성 가시화를 뒷받침하는 구조적 기반으로 작용하고 있다.

덴티스 관계자는 “이번 노르웨이 공공입찰 수주는 메디컬 사업의 글로벌 경쟁력이 선진국 시장에서 공식적으로 확인된 사례”라며 “글로벌 공공·대형 병원 프로젝트 수행 경험이 빠르게 축적되고 있고, 이를 기반으로 대형 프로젝트 입찰 참여 기회도 지속적으로 확대되고 있다”고 전했다. 이어 “원가 구조 개선과 글로벌 시장 진출 전략이 맞물리며, 올해부터 메디컬 사업 성과가 단계적으로 가시화될 것”이라고 덧붙였다.