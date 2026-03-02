캐리소프트, '에피소드컴퍼니'로 사명 변경

코스닥 상장사 캐리소프트(대표 박창신)가 오는 3월 정기 주주총회를 기점으로 ‘에피소드컴퍼니(Episode Company)’로 사명을 변경한다. 세계 시장을 겨냥한 글로벌 IP 유니버스로 제2의 도약을 선언한다.

2일 회사에 따르면, 이번 사명 변경은 기존 영유아 콘텐츠 중심 사업 구조를 넘어, 전 세대와 장르를 아우르는 강력한 IP(지식재산권) 유니버스로서 글로벌 시장을 공략하겠다는 강력한 의지의 표명이다.

새 사명인 ‘에피소드컴퍼니’는 “연결이 유니버스가 된다” 는 슬로건을 바탕으로 한다. 개별적인 이야기나 콘텐츠(Episode)들이 유기적으로 연결될 때 비로소 거대한 세계관(Universe)이 완성된다는 의미를 담았다.

에피소드컴퍼니는 단순히 고립된 콘텐츠를 유통하는 것에 그치지 않고, 각 IP의 생명력을 연장하고 가치를 극대화하는 ‘IP 밸류업 플랫폼’을 지향한다. 최근 인수한 스튜디오 에피소드, 에이스팩토리와 함께 통합 브랜드 정체성을 구축, 본격적인 연합체 경영에도 나선다. 기존의 수직적 계열사 구조에서 탈피, ‘수평적 경영 모델’을 채택했다.

박창신 캐리소프트 대표

각 계열사는 고유의 전문성과 창의성을 독립적으로 유지하되, 그룹 차원에서는 IP 자산을 공유하고 AI 기술을 제작 공정에 도입하여 효율성을 극대화한다. 이러한 구조는 급변하는 글로벌 미디어 환경에 유연하게 대응하고, 파괴적인 시너지를 창출하기 위한 최적의 전략으로 콘텐츠 기획, 제작, 커머스, 글로벌 유통까지 이어지는 완벽한 멀티플 IP 유니버스를 구축하기 위해서라고 회사는 설명했다.

에이스팩토리(Original IP & Talent)는 업계 최정상급 배우진과 제작 역량을 기반으로 고부가가치 오리지널 IP 설계를 주도한다. 글로벌 OTT 플랫폼과의 협업을 통해 한국 콘텐츠의 위상을 높이는 핵심 엔진 역할을 수행한다.

또 스튜디오 에피소드 (Lifestyle & Commerce IP)는 뉴미디어와 웹 콘텐츠를 기반으로 셀럽의 일상과 대중의 취향을 연결하는 라이프스타일 IP를 창출한다. 단순 시청을 넘어 커머스 모델을 결합해 수익 구조를 다변화한다.

관련기사

에피소드컴퍼니 (Network & AI Integration)는 컨트롤 타워로서 유니버스 내 모든 IP 자산을 통합 관리하고, 최첨단 AI 제작 기술을 도입해 제 작 단가를 낮추고 퀄리티를 높인다.

에피소드컴퍼니는 사명 변경 이후 공격적인 IP 확보에 나설 계획이다. 박창신 대표는 “이번 전환은 개별 기업의 창의적인 에피소드가 모여 거대한 유니버스를 만드는 과정의 시작” 이라며 “에피소드컴퍼니만의 독보적인 수평적 연합체 모델은 글로벌 시장에서 차세대 콘텐츠 비즈니스의 새로운 표준이 될 것” 이라고 밝혔다. 이어 “AI 기술 혁신과 글로벌 네트워크 강화로 기업 가치를 재제고하고 주주 가치 극대화를 위해 최선을 다하겠다” 고 덧붙였다.