르노코리아, 신형 필랑트 인도 예정…3월 둘째주부터

르노코리아가 새로운 E세그먼트 크로스오버 '필랑트' 계약 고객에 대한 차량 인도를 3월 둘째주부터 순차적으로 진행될 예정이라고 밝혔다. 필랑트의 누적 계약 대수는 2월 말까지 약 7천대 수준이다.

르노 필랑트는 세단과 스포츠유틸리티차(SUV)의 장점을 결합한 모델로 '일루미네이티드 시그니처 로장주 로고'가 적용 됐으며 프리미엄 테크 라운지 콘셉트의 실내 공간, 최고 출력 250마력의 하이브리드 E-테크 파워트레인, 인공지능(AI) 기반 커넥티비티 서비스가 특징이다.

르노코리아는 필랑트를 구매하는 모든 고객에게 '알:어슈어 프리미엄 케어 솔루션'이 기본 제공한다.

르노 필랑트 (사진=르노코리아)

업계 최고 수준의 중고차 가격보장과 함께 구매 후 3년 또는 4만5천㎞ 주행 기간 내에 엔진오일 세트와 에어컨 필터 교환, 프리미엄 차량 점검을 3회 무상 제공하고, 같은 기간 동안 브레이크 오일도 1회 무상 제공한다.

또한 금융 관계사(MFS) 잔가 보장형 할부 또는 SMART 유예 할부 이용 시 신차 교환 프로그램 무료 가입 혜택도 포함된다.

르노코리아는 이달 중 '그랑 콜레오스'를 구매하는 고객에게는 '알:어슈어 베이직'을 무상 제공한다. 알:어슈어 베이직은 그랑 콜레오스 구매 고객에게 제공 중인 중고차 가격보장과 더불어 1년 무상 케어를 추가로 제공하는 서비스다.

구매 후 1년 또는 1만5천㎞ 주행 기간 내에 엔진오일, 오일필터, 에어클리너 등 교환, 프리미엄 차량 점검을 각 1회 무상 제공한다.

그랑 콜레오스 에스카파드 루프박스 버전(전시차)을 위한 200만원의 혜택도 함께 마련했다. 가솔린 2.0 터보 모델 구매 고객에게는 100만원의 특별 혜택을 제공한다.

여기에 차량 생산 월별 70만~200만원의 추가 혜택과 재구매 1회 이상 혹은 현재 르노차 보유 고객 대상 50만원의 특별 혜택 등을 더할 수 있다. 르노코리아 제휴 할부(MFS)를 이용한 이력이 있는 고객이 같은 할부 상품을 재이용하면 추가 혜택 30만원을 더해 총 80만원으로 혜택 규모가 확대된다.

이외에도 아르카나는 3월 1.6 GTe 모델 구매 시 최대 3년까지 1.99% 정액불 할부 상품을 이용할 수 있다. 일반 할부 및 잔가 보장 스마트 할부 상품을 이용하면 가솔린과 하이브리드 E-테크 모델 모두에 특별 혜택 50만원이 제공된다.