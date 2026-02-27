피아이이, AW 2026 참가…자율제조·AX 전환 스마트팩토리 솔루션 공개

제조 지능화 통합 솔루션 기업 피아이이는 오는 3월 4일부터 6일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'에 참가해 자율제조 및 AX 전환을 위한 엔드 투 엔드 스마트팩토리 솔루션을 선보인다고 27일 밝혔다.

피아이이는 AI 비전검사, AI 기반 비파괴검사(NDT), 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션 등 제조 지능화 핵심 기술을 공개한다. 자회사 아하랩스, 피아이이 로보틱스와 협업해 설계·구축·운영·통합 관제까지 아우르는 통합 역량도 제시할 예정이다.

전시 부스는 ▲피지컬 AI ▲인텔리전스 AI ▲엔터프라이즈 AI 등 3개 존으로 구성된다. 피지컬 AI 존에서는 CNC 드릴러 로봇 핸들러, 오토모티브 헤드램프 자동 검사기, 물류 픽앤플레이스 로봇 등 로봇 자동화 솔루션을 선보인다.

관련기사

인텔리전스 AI 존에서는 설비 데이터 수집·분석·예측 플랫폼 '데이터캠프', AIOps·관찰 솔루션 '데이지', AI 챗봇 'ARA' 등을 소개한다. 엔터프라이즈 AI 존에서는 비전검사·비파괴검사 데이터를 통합 관제 시스템과 연계한 자율제조 적용 사례를 공개한다.

최정일 피아이이 대표는 "피아이이 그룹 기술 시너지를 강화하고 자율 제조 전문 기업으로서의 위상을 확고히 할 것"이라며, "AI, 로봇, 자동화, 인프라 기술을 결합한 AX 적용 사례를 중심으로 핵심 솔루션을 선보이겠다"고 말했다.