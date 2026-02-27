다이슨, 헤어케어 기프트 에디션 출시

글로벌 기술 기업 다이슨은 다가오는 봄·여름 시즌을 맞아 주요 헤어 케어 제품 5종으로 구성된 '세라믹 아프리콧 & 토파즈' 한정판 기프트 에디션을 출시했다고 27일 밝혔다.

다이슨은 색상과 마감재를 연구하는 다이슨 CMF 팀을 통해 독창적인 컬러의 기프트 에디션을 주기적으로 선보이고 있다. 이번에는 봄을 맞아 부드러운 살구 톤과 따뜻한 주황색 계열 컬러가 조화를 이루는 새로운 에디션을 선보였다.

다이슨 '세라믹 아프리콧 & 토파즈' 한정판 기프트 에디션 (사진=다이슨코리아)

다이슨 CMF 엔지니어들은 봄 햇살의 편안함과 피부에 닿는 따뜻함 등 다양한 감각적 요소를 분석해 컬러 디자인에 반영했다. 해가 길고 밝아질수록 태양빛이 지구에 직접적으로 도달해 따뜻하고 선명한 색감의 빛이 풍부하게 형성되며, 특유의 활력과 재충전의 에너지를 느낄 수 있다.

아멜리아 에이어스트 다이슨 CMF 디자인 매니저는 "1년 중 낮 길이가 가장 긴 절기인 하지의 일조량과 온도, 컬러 스펙트럼의 변화를 분석하는 과정에서 영감을 얻었다"라며 "일출부터 정오, 일몰까지 가시광선 중 고파장 영역에서 발견되는 색감을 구현했다"고 말했다.

관련기사

세라믹 아프리콧 & 토파즈 에디션은 ▲다이슨 에어랩 코안다2x™ 멀티 스타일러 앤 드라이어 ▲다이슨 에어랩 i.d™ 멀티 스타일러 앤 드라이어 ▲다이슨 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어 ▲다이슨 슈퍼소닉 r 헤어드라이어 ▲다이슨 에어스트레이트 스트레이트너 등 다이슨의 주요 헤어 케어 기기 5종으로 만나볼 수 있다.

이번 한정판 에디션 5종은 다이슨 공식 홈페이지, 다이슨 스토어 및 주요 온·오프라인 채널에서 선보인다. 보다 자세한 내용은 다이슨 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.