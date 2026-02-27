포티투마루가 제안한 'AI 융합 인재' 양성 방안은?

포티투마루가 대학 교육 현장에서 인공지능(AI) 융합 인재 양성 방향을 제시했다.

포티투마루는 지난 26일 대구가톨릭대에서 열린 '2026학년도 상반기 전체교수회의'에 연사로 참여했다고 27일 밝혔다. 김동환 포티투마루 대표는 '생성형 AI 시대의 대학교육 혁신'을 주제로 AI 대전환 시대 교육 비전을 공유했다.

이번 특강은 대구가톨릭대 효성캠퍼스에서 진행됐다. 성한기 총장을 비롯한 전체 교수진이 참석한 가운데 학문 간 경계를 허무는 AI 융합 교육 방향을 제안했다.

김동환 포티투마루 대표는 '생성형 AI 시대의 대학교육 혁신'을 주제로 AI 대전환 시대 교육 비전을 공유했다. (사진=포티투마루)

김 대표는 AI가 특정 전공자 전유물이 아닌 모든 학문 기본 소양이 되는 'AI 일상화' 시대를 강조했다. 생성형 AI가 가져온 교육 패러다임 변화를 진단하고 대학 현장에 즉시 적용 가능한 활용 방안을 제시했다.

포티투마루는 미래 AI 인재 육성을 위한 활동도 병행하고 있다. 김 대표는 SW중심대학 교과과정혁신위원으로 활동하며 전공자와 비전공자를 아우르는 SW AI 융합 교육 과정 설계에 참여했다.

또 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원이 주관하는 '생성형AI선도인재양성 프로젝트'에 참여해 성균관대와 인하대, 부산대, 울산과학기술원 AI 대학원과 석박사급 전문 인력 양성에 나서고 있다.

관련기사

포티투마루는 검색증강생성 기술 'RAG42'와 AI 독해 기술 'MRC42'를 통해 거대언어모델 환각 현상을 완화하는 기술을 개발했다. 산업 특화 경량 모델 'LLM42'를 서비스하며 기업용 프라이빗 모드를 통해 내부 데이터 보호와 비용 절감을 지원한다.

김동환 포티투마루 대표는 "AI 시대를 이끌 미래 인재를 길러내는 대학 현장에서 미래 비전을 나눌 수 있어 뜻깊다"며 "우리는 공공과 산업 현장에서 성공적인 AI 대전환 경험을 바탕으로 대학과 긴밀한 산학 협력을 강화할 것"이라고 밝혔다.