폭스바겐그룹코리아, 마이클 안트 폭스바겐 부문 신임 사장 선임

카테크입력 :2026/02/27 11:04

김재성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

폭스바겐그룹코리아가 오는 4월 1일부로 마이클 안트를 폭스바겐 부문 사장으로 임명한다고 27일 밝혔다.

마이클 안트 신임 사장은 폭스바겐 브랜드의 운영 전반을 책임지게 되며, 전략적 방향성의 연속성을 유지하는 동시에 브랜드 실행력을 강화하는 데 집중할 예정이다.

마이클 안트 사장은 폭스바겐그룹에서 약 30년에 달하는 풍부한 경험을 보유하고 있다. 1998년 입사 이래 독일, 중국 등 주요 시장에서 핵심 보직을 역임하며 폭스바겐과 스코다, 아우디 등 다양한 브랜드를 거쳤다.

마이클 안트 폭스바겐 부문 사장 (사진=폭스바겐그룹코리아)

이번 인사는 한국 시장에 대한 폭스바겐그룹코리아의 지속적인 헌신을 보여주는 것으로, 브랜드 간 긴밀한 협력을 통해 운영 효율성과 시장 경쟁력을 강화하는 데 주력하겠다는 의지가 담겼다.

관련기사

김재성 기자sorrykim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
폭스바겐그룹코리아 폭스바겐코리아 폭스바겐

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

정부, 구글에 고정밀지도 '조건부 허용' 유력

식품사가 밀가루 많이 쓴 초코파이·몽쉘 등 가격 못 내리는 이유

상상을 현실로 바꾸는 갤럭시S26 '비주얼 에이전트'

쿠팡, 처음으로 분기 성장 꺾여…영업이익 97% 급감

ZDNet Power Center