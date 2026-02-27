지니언스, 싱가포르 첫 고객 확보…"아태로 확대 청신호"

사이버보안 전문기업 지니언스(대표 이동범)는 싱가포르 소재 글로벌 전자부품 제조사에 네트워크 접근 제어 솔루션 ‘지니안 NAC(Network Access Control)’를 공급하며 현지 첫 고객사를 확보했다고 26일 밝혔다.

지니언스의 NAC를 도입한 고객사는 싱가포르에 본사를 둔 전자부품 제조사다. 데이터통신, 통신, 자동차 등 다양한 산업 분야를 대상으로 글로벌 시장에 제품을 공급하며, 세계 여러 지역에 사업 거점을 두고 있다. 지니언스는 싱가포르 본사 데이터센터에 정책 서버를 구축한 뒤 인도, 일본, 북미, 유럽 등 해외 거점으로 적용 범위를 순차 확대할 계획이다.

싱가포르 고객사는 글로벌 사업 환경에서 업무용 네트워크와 외부 네트워크를 명확히 분리하고, 접속 기기와 사용자 보안 상태를 일관되게 관리할 수 있는 체계가 필요해 지니언스의 NAC를 도입했다고 회사는 설명했다. 복잡한 글로벌 네트워크 환경에서도 디바이스 인증과 보안 기준 충족 여부를 안정적으로 확인할 수 있다는 점이 긍정적인 평가를 받았다.

추가적인 네트워크 구조 변경 없이 적용할 수 있고, 글로벌 기술 지원 조직을 통한 신속한 대응이 가능하다는 점도 주요 도입 요인으로 작용했다. 기존에 사용 중인 다양한 보안·IT 솔루션과의 연동성이 높은 점 역시 장점으로 꼽혔다.

이동범 지니언스 대표

'지니안 NAC'는 네트워크에 접속하는 사용자와 기기를 식별·인증하고, 접근을 통제하는 보안 솔루션이다. 접속 주체와 단말 현황을 실시간으로 확인·제어할 수 있으며, 유·무선 환경과 글로벌 네트워크 구조에서도 유연하게 적용할 수 있도록 설계됐다.

지니언스는 이번 싱가포르 첫 고객사 확보를 계기로, 싱가포르를 포함한 아시아·태평양(APAC) 지역 공략을 확대할 계획이다. 현재 싱가포르, 태국, 말레이시아, 인도네시아 등에서 협력 파트너를 확보하고 있으며, 이번 레퍼런스가 향후 APAC 고객 확대에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대했다. 고객사의 모회사가 보유한 다양한 계열사와의 추가 협력 가능성도 중장기적으로 검토할 방침이다.

이번 사례는 글로벌 고객을 대상으로 한 기술 콘텐츠와 온라인 접근 전략이 실제 도입으로 이어진 사례라는 점에서도 의미가 있다고 회사는 짚었다. 싱가포르 고객사는 검색과 기술 자료, 체험 테스트를 통해 제품을 검토한 뒤 지니언스에 직접 문의했다. 지니언스는 글로벌 고객을 대상으로 한 기술 콘텐츠 발굴과 디지털 채널을 통한 접근성 강화에도 더욱 박차를 가할 계획이다.

나세일 지니언스 해외사업본부 상무는 “이번 싱가포르 첫 고객 확보는 APAC 시장 확대를 위한 중요한 출발점”이라며 “글로벌 사업 환경에서도 안정적으로 적용 가능한 NAC 경쟁력을 바탕으로, 해외 레퍼런스를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.