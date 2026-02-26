ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 공정거래위원회
인사
입력 :2026/02/26 14:23
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇과장급 승진 ▲경인지방공정거래사무소 총괄과장 하은광
◇과장급 전보 ▲경인지방공정거래사무소장 황태호
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
공정거래위원회
