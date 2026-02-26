[인사] 공정거래위원회

◇과장급 승진 ▲경인지방공정거래사무소 총괄과장 하은광

◇과장급 전보 ▲경인지방공정거래사무소장 황태호

