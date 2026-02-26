태양과 닮은 별, 거품 내뿜는 모습 포착 [우주로 간다]

태양과 비슷한 별이 거대한 가스 거품을 형성하는 모습이 포착됐다고 우주과학매체 스페이스닷컴이 최근 보도했다.

연구진은 미국 항공우주국(NASA) 찬드라 X선 관측소를 이용해 지구에서 약 120광년 떨어진 곳에 위치한 젊은 별 ‘HD 61005’를 관측했다. 이 별은 질량과 온도가 태양과 거의 비슷하지만 나이는 약 1억 년으로, 46억 년 된 태양보다 훨씬 젊다. 관측 결과, HD 61005를 둘러싼 거대한 뜨거운 가스 거품이 선명하게 확인됐다.

NASA 찬드라 X선 관측소가 젊은 태양형 별 HD 61005를 둘러싼 희미하고 넓게 퍼진 빛을 포착했다. (제공=X-ray: NASA/CXC/John Hopkins Univ./C.M. Lisse et al.; Infrared: NASA/ESA/STIS; Image Processing: NASA/CXC/SAO/N. Wolk)

NASA에 따르면 이 가스 거품은 ‘항성권(astrosphere)’으로 불리며, 별에서 분출되는 강력한 항성풍이 주변의 성간 가스와 먼지와 충돌하면서 형성된다. 이는 태양풍과 태양 자기장이 지배하는 공간인 ‘태양권(heliosphere)’과 유사한 구조로, 우리 태양계를 은하우주선(GCR)으로부터 보호하는 역할을 한다.

이번 이미지는 태양과 유사한 별 주변에 항성권이 존재함을 보여주는 최초의 X선 관측 사례로, 태양계 밖 항성 거품 구조를 가장 선명하게 포착한 사례라고 매체는 전했다.

제공=X-ray: NASA/CXC/John Hopkins Univ./C.M. Lisse et al.; Infrared: NASA/ESA/STIS; Image Processing: NASA/CXC/SAO/N. Wolk

찬드라의 뛰어난 X선 관측 능력 덕분에 HD 61005 주변에서 희미하면서도 넓게 퍼진 항성권의 빛나는 윤곽을 감지할 수 있었다. 이 X선은 별에서 방출된 빠르고 밀도 높은 항성풍이 주변의 더 차가운 성간 가스와 충돌하면서 생성된다. 항성풍의 고속 입자들이 우주 공간의 차가운 물질과 상호작용해 X선을 방출하고, 그 결과 거품 구조가 드러난 것이다.

연구진은 HD 61005의 항성풍이 현재 태양의 항성풍보다 속도는 약 3배 빠르고, 밀도는 약 25배 높을 것으로 추정했다. 이러한 강력한 항성풍이 뜨거운 가스로 이루어진 더 크고 밝은 항성권을 형성하는 데 기여한 것으로 분석된다.

논문 수석 저자인 존스홉킨스대학교의 캐리 리세는 “이번 관측은 태양과 유사한 별의 항성권에 대한 중요한 단서를 제공한다”며 “태양의 항성권이 은하 내 이동 과정에서 수십억 년에 걸쳐 어떻게 변화해 왔는지를 이해하는 데 도움이 된다”고 밝혔다.

공동 저자인 하버드-스미소니언 천체물리학센터의 스콧 울크는 “우리는 태양이 방출하는 빛뿐 아니라 태양이 우주로 내뿜는 바람의 영향도 매일 받고 있다”며 “이 바람은 인공위성은 물론 달이나 화성으로 향하는 우주비행사에게도 영향을 줄 수 있다”고 설명했다. 이어 “HD 61005 주변 항성권 이미지는 태양 초기 진화 단계에서 항성풍의 모습이 어떠했는지에 대한 중요한 정보를 제공한다”고 덧붙였다.