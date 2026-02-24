호텔서 김도 판다…페어몬트 서울, ‘페어몬트 김’ 출시

페어몬트 앰배서더 서울(페어몬트 서울)은 직접 기획·개발한 ‘페어몬트 김’을 출시한다고 24일 밝혔다.

이번 프로젝트는 최근 글로벌 시장에서 K-푸드에 대한 관심이 빠르게 확산되는 가운데 해외 고객이 직관적으로 한국의 식문화를 경험할 수 있는 아이템으로 김을 재조명한 것이 특징이다.

페어몬트 김은 페어몬트 서울 셰프와 F&B팀이 개발 전 과정을 주도했으며, 서해바다에서 자란 광천김 원초를 사용해 두 번 굽는 공정을 거쳤다. 기름의 양과 염도, 로스팅 정도를 세밀하게 설계해 단독으로 즐겨도 완성도 높은 맛을 느낄 수 있도록 했다. 기획부터 개발, 검증, 출시까지 모든 과정을 호텔 팀이 직접 진행했다.

페어몬트 김. (제공=페어몬트 서울 호텔)

이번 페어몬트 김 출시는 페어몬트 서울의 한식 강화 전략의 연장선에 있다. 페어몬트 서울은 뷔페 레스토랑 ‘스펙트럼’의 아시아 섹션을 중심으로 K-푸드 비중을 지속적으로 확대해 왔다.

페어몬트 김은 한 박스 27봉 구성으로 3만 8000원에 판매된다. 오는 28일까지는 출시 기념으로 10% 할인한다.

페어몬트 서울 관계자는 “이번 프로젝트는 호텔에서 제공해 온 다이닝 경험을 김이라는 익숙한 식재료를 통해 보다 간결하고 친숙한 형태로 소개하기 위한 시도”라며 “일상에서도 페어몬트 다이닝을 즐기고 싶은 고객은 물론, 한국적인 선물을 찾는 국내외 고객에게도 의미 있는 선택지가 될 것으로 기대한다”고 말했다.