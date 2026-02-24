인스웨이브, 메리츠화재 장기 가입설계 시스템 UI 전환 완료…"핵심 성능 48% 향상"

메리츠화재 장기 가입설계 사용자인터페이스(UI) 전환을 완료한 인스웨이브가 보험료 산출 등 핵심 구간에서 48% 성능 개선을 달성했다.

인스웨이브는 메리츠화재해상보험의 '장기 가입설계 UI 전환 및 리뉴얼' 프로젝트를 성공적으로 마무리하고 전사 오픈을 완료했다고 24일 밝혔다.

이번 1차 사업은 메리츠화재 디지털 전환 로드맵 가운데 가장 복잡한 영역으로 꼽히는 '장기 가입설계' 시스템을 대상으로 추진됐다. 해당 영역은 보험료 산출과 각종 인수 조건 검증 등 방대한 데이터를 실시간으로 처리해야 하는 핵심 업무다.

인스웨이브, 메리츠화재 장기 가입설계 시스템 UI 전환 완료(이미지=인스웨이브)

인스웨이브는 약 10개월간 기존 시스템을 웹 표준 기반 UI로 전환했으며, 2025년 12월부터 전사 확장 운영을 시작해 현재 안정화 단계에 진입했다.

성과는 수치로 확인된다. 보험료 산출과 기본사항 입력 완료 구간에서 기존 대비 약 48% 처리 속도 개선을 기록했다. 가입설계 완료까지 걸리는 전체 체감 시간도 대폭 단축됐다는 설명이다.

프론트엔드 영역에서는 스크립트 수행 시간을 60.58% 줄였다. 화면 렌더링과 데이터 처리 지연을 최소화해 실사용 환경에서의 반응 속도를 개선했다. 보험 가입 필수 절차인 '알릴의무' 프로세스도 재설계했다. 입력 단계를 간소화하고 UX를 직관적으로 개선해 설계 편의성을 높였다.

이번 성과는 메리츠화재의 HW 인프라 증설과 백엔드 최적화, 인스웨이브의 프론트엔드 UI 엔진 튜닝 기술이 결합한 결과로 분석된다. 인스웨이브는 체감 성능 최적화 기능 'W팩(W-Pack)'을 적용해 데이터 처리량이 많은 장기 보험 설계 환경에서도 안정적인 응답 속도를 구현했다.

관련기사

프로젝트 관계자는 "보험료 산출과 같은 핵심 구간에서 48% 성능 개선을 달성한 것이 이번 사업의 가장 큰 성과"라며 "단순 UI 교체를 넘어 실제 업무 생산성과 사용자 경험을 동시에 개선했다"고 말했다.

어세룡 인스웨이브 대표는 "수치로 입증된 성능 개선을 바탕으로 보험 산업의 디지털 전환을 지속 지원하겠다"고 밝혔다.