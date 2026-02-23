NST, 출연연 AI 통합교육 시행…AX과정 개설도

ETRI·KISTI·KIRD 등과 함께 2022년 과정 개설 이후 수료생 2만 명 배출

국가과학기술연구회(NST)는 이달부터 정부 부처 및 과학기술정보통신부 직할 연구기관, 정부출연연구기관 재직자를 대상으로 ‘출연연 AI 통합교육’을 실시한다.

온·오프라인으로 운영한다. AI 입문부터 AX까지 총 3단계 7개 과정, 92개 과목으로 커리큘럼을 짰다. 기존 ‘AI 혁신과정’을 ‘AX 과정’으로 재편, 차세대 AI 컴퓨팅(양자 등), AI 반도체, 의료 AI, AI-네이티브 네트워킹 등 AI와 국가과학기술 분야를 융합한 문제해결 중심 교육으로 재구성했다.

NST가 지난해 시행한 출연연 AI 통합교육 일환의 업무 자동화 실습.

NST 측은 출연연 연구자가 연구설계·데이터 분석·성과 창출 전 과정을 AI 중심으로 수행할 수 있도록 지원할 계획이라고 밝혔다.

NST는 출연연 재직자 AI-R&D 역량 강화를 목적으로 2022년부터 한국전자통신연구원(ETRI), 한국과학기술정보연구원(KISTI), 국가과학기술인력개발원(KIRD) 등 3개 기관과 함께 2만여 명의 AI 수료생을 배출했다.

