에스에스알, 자사주 50% 소각…자사주 비중 6.8%로 축소

정보보호 컨설팅 및 보안 솔루션 전문기업 에스에스알(대표 고필주)이 자사주 절반을 소각하며 주주가치 제고에 본격 나섰다.

에스에스알은 보유 중인 자기주식 76만4181주 가운데 50%에 해당하는 38만2091주를 소각하기로 결정했다고 23일 공시했다. 이번 소각으로 전체 발행주식 대비 자사주 비중은 기존 12.7%에서 6.8%로 약 5.9%포인트 축소된다.

에스에스알 로고

이번 결정은 에스에스알이 추진해 온 ‘주주 친화 정책’ 일환으로, 실적 성장 기반 위에 단행됐다고 회사는 설명했다. 회사는 안정적인 재무 구조와 사업 경쟁력을 바탕으로 중장기 기업가치를 높이는 데 초점을 두고 있다고 덧붙였다.

고필주 에스에스알 대표는 "이번 자사주 소각에 그치지 않고 향후에도 다양한 주주환원 정책을 다각도로 검토해 기업가치를 지속적으로 제고해 나갈 방침"이라면서 “앞으로도 보안 솔루션 및 컨설팅 사업의 경쟁력을 강화하는 동시에, 주주와 동반 성장하는 기업 문화를 만들어가겠다”고 밝혔다.