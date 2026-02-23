서울대 로보틱스연구소 출범…피지컬AI 연구 허브 구축

서울대학교 공과대학 로보틱스연구소(SNU RI)가 23일 공식 출범하며 피지컬 인공지능(AI) 연구 허브 구축에 나섰다. 연구와 산업을 연결하는 개방형 플랫폼을 통해 글로벌 수준의 피지컬 AI 허브로 도약한다는 구상이다.

서울대는 23일 관악캠퍼스에서 '제2회 서울대학교 로보틱스 데이'를 열고 연구소 개소를 알렸다. 연구소는 로봇과 AI를 결합한 피지컬 AI 분야에서 연구와 산업을 연결하는 거점 역할을 수행한다는 계획이다.

김영오 서울대 공대학장은 축사에서 "로봇이 세상을 어떻게 바꿀 것인가가 문제가 아니라 그 변화와 혁신이 어떻게 책임감 있고 의미 있게 이끌어질 것인가가 공학도의 사명"이라고 강조했다.

23일 서울대학교 제1공학관에서 열린 서울대학교 로보틱스 데이 단체사진 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

그는 "기술자를 양성하는 것을 넘어 기술과 인간, 혁신과 윤리, 연구와 사회를 연결할 수 있는 인재를 키우는 것이 대학의 역할"이라며 "로보틱스연구소가 그 중심이 되길 기대한다"고 밝혔다.

김진오 한국AI로봇산업협회장은 협력 생태계 구축의 중요성을 강조했다. 그는 "로봇은 인간·작업·환경이 함께 어우러지는 종합 학문"이라며 "빨리 가는 것보다 멀리 가는 것이 중요하고 멀리 가려면 반드시 함께 가야 한다"고 말했다.

서울대가 다양한 전공과 도메인을 갖춘 만큼 로봇 전문가와 각 분야 전문가 간 협력이 활발히 이뤄질 수 있는 최적의 환경이라는 평가다.

배순민 KT AI퓨처랩장은 "AI 지능이 로보틱스의 정교한 공학 기술과 결합하면 2~3년 안에 로봇이 우리 주변에 본격적으로 확산될 것"이라며 "이 행사가 한국 로봇의 향후 10년을 설계하는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

서울대 로보틱스연구소는 교수와 학생뿐 아니라 산업계 전문가도 참여하는 개방형 구조로 운영됐다. 연구와 기술 실증, 사업화를 연결하는 플랫폼으로 자리매김해 국내 피지컬 AI 경쟁력을 끌어올린다는 목표다.