[인사] 국토교통부

◇과장급 전보 ▲공정건설지원과장 한동균 ▲익산지방국토관리청 순천국토관리사무소장 원종덕

