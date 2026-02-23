ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 국토교통부
인사
입력 :2026/02/23 17:23
주문정 기자
◇과장급 전보 ▲공정건설지원과장 한동균 ▲익산지방국토관리청 순천국토관리사무소장 원종덕
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
