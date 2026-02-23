AWS 트랜스폼, 개발자 483년치 업무량 '순삭'

아마존웹서비스(AWS)가 에이전틱 AI 기반 현대화 서비스 'AWS 트랜스폼'으로 기업의 기술 부채를 줄이고 대규모 애플리케이션 전환을 가속하고 있다.

AWS는 'AWS 트랜스폼(AWS Transform)'을 앞세워 기업의 기술 부채를 해소하고 전사적 애플리케이션 현대화를 지원하고 있다고 23일 밝혔다.

이 서비스는 애플리케이션 분석부터 코드 변환, 테스트, 배포까지 전 과정을 자동화한 에이전틱 AI 기반 마이그레이션·현대화 플랫폼이다.

(사진=AWS)

기술 부채는 기업 혁신을 저해하는 핵심 요인으로 지적된다. 포레스터에 따르면 기업 IT 예산의 약 20%가 기술 부채 관리에 사용되고 있다. 시스템 및 소프트웨어 저널 연구에서는 개발자가 업무 시간의 평균 23%를 기술 부채 해결에 소모하는 것으로 나타났다.

액센츄어는 미국에서만 기술 부채로 인한 연간 비용이 2조 4100억 달러에 달한다고 분석했다.

AWS는 약 20년간 축적한 마이그레이션·현대화 경험을 바탕으로 대규모 환경에서도 속도와 정확성을 동시에 확보할 수 있도록 설계했다고 설명했다. 지난해 5월 15일 정식 출시 이후 고객들은 18억 줄 이상의 코드를 분석했다. 이를 통해 총 100만9000 시간 이상의 수작업을 절감했다. 개발자 기준 약 483년치 작업량에 해당한다는 설명이다.

AWS 트랜스폼은 .NET 애플리케이션 현대화뿐 아니라 SQL 서버 데이터베이스의 아마존 오로라 포스트그레SQL 전환, 레거시 UI 프레임워크 개선, 배포 프로세스 고도화 등 전 스택 윈도우 현대화를 지원한다. AWS는 이를 통해 최대 5배 빠른 전환 속도와 최대 70%의 운영 비용 절감 효과를 기대할 수 있다고 밝혔다.

실제 사례도 제시됐다. 익스페리언(Experian)은 7개 레거시 .NET 애플리케이션을 현대화하며 개발자 노력을 40% 줄였다. 약 300일 분량의 엔지니어 작업도 절감했다. 아이데미아(IDEMIA)는 기존 대비 4배 빠른 속도로 현대화를 완료했다.

닷넷(.NET) 8 전환을 통해 보안 태세를 강화하고 총소유비용(TCO)을 30% 절감했다. 그루포트레스인테르나시오날은 13만5천 줄의 코드 현대화 과정에서 작업 노력을 70% 줄였다. 2개월의 팀 작업 시간을 절감했고, 그래비톤(Graviton) 기반 워크로드로 인프라 비용을 40% 이상 낮췄다.

AWS는 반복적인 코드 업그레이드와 런타임 전환을 자동화하는 'AWS 트랜스폼 커스텀'도 제공한다. 자바(Java), 노드js, 파이썬 업그레이드 등 일반적인 전환 시나리오에 즉시 적용할 수 있다.

일부 프로젝트에서는 실행 시간을 80% 이상 단축했다. 에어캐나다(Air Canada)는 수천 개의 AWS 람다(AWS Lambda) 함수에서 사용 중이던 노드.js 16 런타임을 20으로 전환하며 전환 작업 시간을 90% 단축했다. 프로젝트 전체 시간과 비용도 80% 절감했다.

메인프레임 환경에서도 효과가 나타났다. BMW 그룹은 테스트 시간을 75% 줄이고 테스트 커버리지를 60% 확대했다. 이타우는 분석 단계 시간을 96% 단축했다. 테스트 생성 작업은 97% 간소화했다. 테스트 커버리지는 4배 확대했고, 마이그레이션 속도는 75% 가속했다.

VM웨어 환경에서는 애플리케이션 종속성 분석과 마이그레이션 계획 수립을 자동화한다. CSL은 29개 데이터센터, 1천72개 애플리케이션의 초기 마이그레이션 계획 수립 시간을 10배 단축했다. 최소 10주 반의 작업 시간을 절감했다. 애플리케이션 발견 시간은 12배 줄였고, 라이선스 및 데이터센터 비용 절감을 통해 운영 비용을 30% 낮췄다.

AWS는 액센츄어, 캡제미니, 페가시스템즈 등과 협력해 산업별 요구사항을 반영한 '컴포저블 트랜스포메이션'을 제공하고 있다. 금융, 헬스케어 등 규제 산업에서도 산업 특화 지식과 워크플로우를 현대화 과정에 적용할 수 있도록 지원한다는 방침이다.