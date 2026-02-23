한컴, 2025년 사상 최대 실적...'글로벌 AI 오케스트레이션' 기업 선언

한글과컴퓨터(이하 한컴)가 2025년 창사 이래 최대 실적을 달성했다. 더불어 오피스 소프트웨어 기업을 넘어 '글로벌 인공지능(AI) 오케스트레이션(AI Orchestration) 기업'으로의 전환을 공식화했다.

23일 한컴은 내부결산 실적 공시를 통해 2025년 별도 기준 매출액 1,753억 원, 영업이익 509억 원을 기록했다고 밝혔다.

전년 대비 매출은 10.2%, 영업이익은 2.4% 증가한 수치로 한컴은 3년 연속 실적 우상향 그래프를 그리게 됐다.

(사진=한글과컴퓨터)

이번 호실적의 핵심 동력은 '비즈니스 모델의 근본적 전환'에 있다. 한컴은 과거 일회성 패키지 판매에 의존하던 방식에서 벗어나, '한컴어시스턴트'와 '한컴피디아' 등 AI 에이전트 제품군 중심의 라이선스 체계를 성공적으로 안착시켰다.

사용자가 AI 기능을 활용하는 빈도나 기업 규모에 따라 가치를 지불하는 새로운 수익 구조가 공공 및 금융권에 깊숙이 파고들며 안정적인 매출 기반을 마련했다는 평가다.

기술적 성과도 두드러졌다. 한컴은 비정형 문서 데이터를 AI 학습용으로 변환하는 독보적인 데이터 최적화 기술을 앞세워 시장을 선점했다.

현재 과기부 주관 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트'에서 LG AI연구원 컨소시엄의 주축으로 활동하며, 산업 현장에 AI 모델을 적용하고 응용 서비스를 확산하는 중추적인 역할을 수행하고 있다.

한컴은 지난해부터 전사적인 'AI 전환(AX)'을 의무화하며 내부 혁신에도 박차를 가하고 있다. 텐센트, 일본 키라보시 금융 그룹 등 글로벌 파트너들과의 협력 경험을 바탕으로, 2026년부터는 구글 스위트, 지라(Jira) 등 글로벌 메가 플랫폼의 에이전트들을 현업에 직접 적용할 계획이다.

특히 눈길을 끄는 것은 파격적인 인사 제도 개편이다. 한컴은 2026년 전 사원의 핵심 성과 지표(KPI)에 'AX를 통한 업무 혁신' 비중을 30~50%까지 할당했다. 임직원 모두가 AI 전문가가 되어 내부에서 축적한 혁신 경험을 다시 제품화하겠다는 강력한 의지다.

한컴은 향후 '마이크로 에이전트(Micro-Agent)' 전략을 통해 글로벌 AI 오케스트레이션 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 할 방침이다. 특정 직무에 최적화된 소형 AI 모듈들이 유기적으로 결합하고 나아가 에이전트끼리 소통하며 스스로 과업을 수행하는 에이전트간 협업(A2A) 기술을 구현해 전 세계 어떤 플랫폼 위에서도 최적의 결과를 도출하는 지능형 조율자 역할을 하겠다는 구상이다.

김연수 한컴 대표는 "한컴 구성원이 직접 AX 혁신을 깊이 경험하고, 마이크로 에이전트를 개발하며 협업을 조율하는 과정 자체가 또 다른 신규 사업 모델이 될 것"이라며 "이제 한컴은 글로벌 플랫폼들 사이에서 AI가 가장 효율적으로 일하게 만드는 'AI 오케스트레이션' 선도 기업으로 거듭나 글로벌 AX 시장을 이끌겠다"고 강조했다.