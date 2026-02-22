장관상 받은 AI 인재, 졸업하자마자 교수직으로

광주과학기술원(GIST)이 2025학년도 학위수여식을 개최하고, 박사 70명을 비롯해 석사 130명, 학사 108명 등 총 308명이 학위 수여자를 배출했다고 22일 밝혔다.

GIST는 지난 1993년 설립 이래 박사 2,165명, 석사 5,401명, 학사 1,600명 등 총 9,166명의 과학기술 인재를 배출했다.

박사 학위자 70명은 재학 기간 과학기술논문인용색인(SCI) 등재 학술지에 논문 341편을 발표했다. 1인당 평균 4.5편을 게재했다.

지난 20일 열린 GIST 2025학년도 학위수여식 전경.(사진=GIST)

GIST는 인공지능(AI) 인재 활약이 두드러졌다. GIST는 2019년 AI대학원(현 AI융합학과)에 이어 지난해 AI정책전략대학원을 개원한 바 있다.

과학기술정보통신부 장관상을 수상한 박영재 박사(AI융합학과)는 광운대학교 정보융합학부 교수 임용이 예정돼 있다.

박 박사는 사회문제 해결을 목표로 한 AI 알고리즘 연구로 주목받아 왔다. 세계 최고 수준의 AI 학술대회와 국제학술지에 총 9편의 논문을 발표했다. 기후 변화 대응 등 현실 문제에 AI를 적용한 연구 성과로 국제학회 우수 논문 및 구두 발표 논문에 선정됐다. 또한 AI 기반 위험 감지·이상 상황 탐지 기술 관련 특허 4건을 출원·등록하며 연구 성과의 실용화 가능성도 입증했다.

미래인재상을 수상한 이재희 전기전자컴퓨터공학과 졸업생은 상담센터 또래상담자, 사회공헌단 ‘피움’ 멘토, 외국인 신입생 지원 프로그램 등에 참여, 모범적인 인재 모델로 인정받았다. 특히, 기부 플랫폼 ‘천사 발굴단’ 창업 멤버로 참여해 추천 시스템 특허도 출원했다. 대통령과학장학생으로도 선발됐다.

전기전자컴퓨터공학과 김준호 졸업생은 재능기부와 사회공헌 활동으로 사회봉사상을 받았다. 김준호 졸업생은 재학 중 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관한 월드프렌즈코리아 IT 봉사단 라오스 파견팀 팀장으로 참여, 현지 학생 대상 IT 교육과 수혜 기관 데이터베이스 구축을 주도했다. GIST 사회공헌단 ‘피움’ 총괄멘토와 국립광주과학관 교육 봉사 활동 등에 적극 참여했다.

이날 학위수여식에는 박인규 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장, 김우승 GIST 이사장, 김동현 뉴로핏 공동대표(CEO) 겸 최고기술책임자(CTO) 등이 주요 인사로 참여했다.

박인규 과학기술혁신본부장은 “글로벌 기술패권 경쟁이라는 시대적 과제의 해답은 결국 과학기술 인재에 있다. 자부심을 갖고 혁신의 최일선에서 마음껏 도전하라"고 당부하며, "더 넓은 세계로 나아가는 새로운 출발선에서 처음 교정에 들어서며 품었던 꿈을 잊지 말고, 실패를 두려워하지 않는 과학기술인으로 성장할 것을 기원한다”고 격려했다.

임기철 GIST 총장은 졸업생들에게 “세계가 AI를 중심으로 한 문명 전환의 국면에 들어섰다. 오늘날의 경쟁은 기술과 인재, 그리고 혁신의 시스템을 누가 어떻게 구축하느냐의 문제로 전환되고 있다”고 강조했다.

박인규 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장이 지난 20일 GIST 2025학년도 학위수여식에서 축사했다.(사진=GIST)

GIST 2025학년도 학위수여식에서 졸업생들이 기념촬영했다.(사진=GIST)

임 총장은 "이러한 변화 속에서 과학기술 인재의 선택과 역할이 개인의 진로를 넘어 사회 전체의 방향을 좌우하는 중요한 요소가 되고 있다”며 "AI 시대에도 중심은 언제나 인간이어야 한다. 기술은 목적이 아니라 수단인 만큼, 과학기술이 사람을 향하도록 끊임없이 질문하고 자신의 선택에 책임지는 자세를 잃지 않기를 바란다”고 당부했다.

한편 임기철 총장은 'AI 문명 전환기 대학의 역할' 개념에 맞게 GIST 발전 방향을 재정립하고, 교육·연구·창업을 아우르는 혁신 전략을 본격 추진 중이다. 학사조직 개편을 통해 학문 간 융합과 공동연구 기반을 강화하고, 기초과학부터 첨단기술까지 연구 역량을 집적하는 캠퍼스 혁신도 진행 중이다.

AI융합학과와 AI정책전략대학원에 이어 부설 AI영재고등학교 개교를 준비하는 등 전주기 AI 인재 양성 체계를 구축하는 한편, 지스트기술지주(지스트홀딩스) 설립과 기술경영대학원 개원을 통해 연구 성과가 창업과 산업으로 이어지는 생태계 조성에도 박차를 가하고 있다.