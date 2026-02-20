넥슨, 회장직에 패트릭 쇠더룬드 엠바크 CEO 선임…글로벌 전략 강화·차세대 성장 주도

넥슨(대표이사 이정헌)은 이사회 결의를 통해 패트릭 쇠더룬드 엠바크 스튜디오 CEO를 회장으로 선임했다고 20일 밝혔다. 해당 인사는 즉시 효력이 발생한다.

패트릭 쇠더룬드 회장은 20년 이상 게임 업계에 몸담아 온 인물로 글로벌 흥행작 ‘아크 레이더스’의 개발사 엠바크 스튜디오의 창업자이자 CEO다. 엠바크 스튜디오 설립 이전에는 일렉트로닉 아츠(EA)에서 총괄 부사장 직을 역임했으며, 그에 앞서 다이스의 CEO로도 재직했다.

다이스가 2006년 EA에 인수되기 전까지 ‘배틀필드’, ‘미러스 엣지’ 등 다수 게임 프랜차이즈를 개발한 바 있다.

패트릭 쇠더룬드 엠바크 CEO가 넥슨 회장으로 선임됐다.

넥슨 관계자는 "당사는 최근 글로벌 시장에서 유의미한 성과를 거두며 사업 확장을 가속화하고 있다"며 "이러한 성장 국면에서 글로벌 성공 경험과 폭넓은 산업 네트워크를 갖춘 리더십을 보강함으로써, 글로벌 경쟁 환경 속에서 장기 비전 수립과 전략 실행력을 동시에 강화해 지속 가능한 성장을 도모하고자 회장직을 신설했다"고 설명했다.

그러면서 "회장은 그룹 차원의 장기 전략 방향성과 차세대 개발 역량 강화, 글로벌 확장 전략에 대한 전략적 자문 및 감독 역할을 수행한다"며 "CEO(이정헌 대표)는 기존과 동일하게 전사 경영, 전략 실행, 사업 운영 및 성과에 대한 총괄 책임을 진다"고 덧붙였다.

이정헌 대표는 계속해서 이사회 의장을 겸임하며 쇠더룬드 회장과 상호 보완적 협력 관계를 통해 전략과 실행의 균형을 강화할 예정이다.

2018년 넥슨 이사회에 합류한 쇠더룬드 회장은 넥슨의 장기 전략, 크리에이티브 방향, 글로벌 게임 개발 방식 등 광범위한 분야를 총괄하며 이 대표를 비롯한 경영진과 긴밀히 협력해 회사의 미래 성장을 이끌어갈 예정이다. 이 구조 안에서 이 대표는 쇠더룬드 회장이 설정한 전략적 방향을 실행하는 역할을 수행한다. 또한 패트릭 쇠더룬드 회장은 엠바크 스튜디오의 CEO직을 계속 유지한다.

쇠더룬드 회장은 "넥슨은 폭발적인 성장을 위한 모든 자산을 갖추고 있다"며 "재능 넘치는 인재, 상징적인 프랜차이즈, 두터운 이용자 커뮤니티 그리고 업계 최고 수준의 라이브 서비스 역량이 바로 그것"이라며 "저와 이정헌 대표는 회사의 발전을 위한 공감대를 이루었으며, 즉시 과업에 착수할 준비가 되어있다"고 강조했다.

이정헌 넥슨 대표는 "패트릭 쇠더룬드 회장과 저는 넥슨의 혁신이라는 목표에 완벽히 뜻을 함께 하고 있다"며, "쇠더룬드 회장은 개발 스튜디오를 설립하고 최고의 인재들을 모아 글로벌 히트작을 만들어낸 검증된 리더이며, 그의 역량과 경험이야말로 지금 넥슨에 가장 필요한 것"이라고 밝혔다.

한편, 이 대표와 쇠더룬드 회장은 다음 달 31일 개최되는 'Capital Market Briefing(CMB)'을 통해 넥슨의 전략적 우선순위에 대해 보다 구체적인 내용을 공유할 예정이다.