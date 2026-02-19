[인사] 방송미디어통신위원회

인사입력 :2026/02/19 15:14

◇ 1급 승진

▲ 사무처장 박동주

방송미디어통신위원회

