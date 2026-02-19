이재석 GIST 명예교수 "도메인 지식 축적이 AI 혁신 성공 좌우"

이재석 광주과학기술원(GIST) 신소재공학과 명예교수가 한국과학기술한림원(한림원)이 주관하는 ‘석학 커리어 디시전스’ 사업의 일환으로 정책 제안 보고서 'AI 시대, 나선형 고분자 합성 분야 발전 방향'을 발간했다고 19일 밝혔다.

‘석학 커리어 디시전스’는 미래 과학기술인들을 위한 강연·정책 프로그램이다.

지난해 12월 발간한 정책제안 보고서에는 ‘인공지능(AI) × 고분자 합성’이라는 융합 비전을 중심으로 AI 기반 소재 설계 전략과 데이터 중심 합성 연구 체계와 전문 인력 양성 방안 등 국가 차원의 핵심 정책 방향을 담았다.

특히 우리나라 경제 성장을 견인해 온 석유화학·고분자 산업 구조와 한계를 분석하고, 고분자 합성 기술의 과학적 원리와 발전 과정을 체계적으로 정리헀다.

이 명예교수는 저술에서 나선 구조를 형성하는 대표적 생체분자인 펩타이드를 사례로 들어 나선형 고분자 개념과 특성을 설명하고, 연구 데이터가 충분히 축적된 분야일수록 AI 분석과 설계에 유리하다는 점에서 나선형 고분자 연구가 AI 융합에 적합하다고 강조했다.

또한 수십 년간 발전해 온 ‘리빙 음이온 중합’을 고분자 과학의 대표 기술로 평가하며, 향후 AI 기반 고분자 설계 및 합성 기술 발전에 중요한 역할을 할 것으로 전망했다.

리빙 중합은 고분자 사슬 성장이 중간에 멈추지 않아 분자량과 구조를 정밀하게 조절할 수 있는 중합 특성으로, 음이온 중합 등 특정 반응 방식에서 나타난다.

보고서에서 이 명예교수는 고분자 합성과 실제 물리 환경을 결합한 피지컬AI의 중요성을 강조하며 AI 시대 과학기술 혁신의 성패 조건으로 도메인 지식의 축적을 제시했다.

도메인 지식은 특정 분야에서 연구자들이 오랜 시간 축적해 온 전문 지식과 경험을 의미한다.

이재석 명예교수는 고분자 합성 분야 국내 권위자다. 고분자를 정밀하게 설계할 수 있는 핵심 원리를 세계 최초로 밝혀 고분자 과학 발전에 기여했다. 특히 이소시아네이트의 음이온 중합 과정에서 세계 최초로 ‘리빙 중합 특성’을 발견해 고분자 길이와 구조를 자유롭게 조절할 수 있는 길을 열었다.

이소시아네이트의 음이온 중합은 화학 물질인 이소시아네이트를 이용해 긴 사슬 구조를 가진 고분자를 만드는 반응 방식으로, 분자 길이와 구조를 정밀하게 제어할 수 있다.

이 명예교수는 “우리나라가 세계 5대 강국 수준의 제조 경쟁력과 3대 강국 수준의 AI 기술력을 결합한다면 석유화학 산업의 구조적 한계를 극복하고 글로벌 경쟁에서 우위를 확보할 수 있다”고 조언했다.