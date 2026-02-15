오바마, 트럼프 ‘AI 유인원 영상’ 비판..."실정 가리려는 수법"

버락 오바마 전 미국 대통령이 팟캐스트에 출연해 도널드 트럼프 대통령이 ‘트루스 소셜’ 계정에 자신과 자신의 부인 미셸 오바마를 원숭이로 묘사한 AI 생성 영상을 게시한 건에 대해 비판했다고 미국 대중문화 매체 버라이어티가 14일(현지시간) 보도했다.

오바마 전 대통령은 이날 방송에서 "대다수의 미국 국민이 이러한 행태에 대해 깊은 우려를 표하고 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다"고 지적하고 이런 영상이 공적인 대화의 수준을 어떻게 저해하는지를 지적했다.

또한 이번 사건을 단순한 개인적 모욕이 아닌, 현 정부가 직면한 지지율 하락과 정책적 실정으로부터 국민의 시선을 돌리려는 의도적인 '주의 분산' 수법이라고 비판했다.

버락 오바마 전 미국 대통령(사진=픽사베이)

문제의 발단이 된 영상은 트럼프 대통령이 공유한 것으로 오바마 부부의 얼굴을 유인원의 몸에 합성한 동물이 음악에 맞춰 춤을 추는 내용을 담고 있다. 이는 흑인을 동물에 비유해 온 역사적인 인종차별 혐오 표현을 그대로 차용한 내용으로 많은 비판이 이어졌다.

논란이 확산되자 백악관 측은 해당 영상을 게시 12시간 만에 삭제했다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 "해당 영상은 실무진의 실수로 게시된 것이며, 대통령은 영상의 전체 내용을 확인하지 못했다"고 해명했다.

그러나 트럼프 대통령은 사과 대신 "단순한 인터넷 밈일 뿐이다"라는 입장을 고수하고 있는 상황이다.