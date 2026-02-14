허블, 3000광년 떨어진 ‘달걀 성운’ 포착 [우주로 간다]

미국 항공우주국(NASA)의 허블 우주망원경이 관측이 까다로운 ‘전행성상 성운’을 선명하게 포착하는 데 성공했다.

IT매체 엔가젯은 허블 우주망원경이 촬영한 ‘달걀 성운(Egg Nebula)’의 새로운 이미지를 최근 보도했다.

지구에서 약 3000광년 떨어진 달걀 성운은 중심 항성을 둘러싼 빽빽한 가스와 먼지층 때문에 달걀 형태처럼 보이는 데서 이름이 붙었다.

허블 우주망원경이 달걀 성운의 모습을 포착했다. (사진= NASA, ESA, Bruce Balick(UWashington))

이번에 포착한 것은 적색 거성이 마지막 단계에서 가스를 뿜어내면서 죽는 초기 단계에 형성되는 ‘전행성상 성운’이다. 태양 같은 별은 나이가 들면 크게 부풀어 올라 적색 거성이 되는데, 마지막 순간에는 가스를 잡아둘 수 없어 주변으로 가스를 뿜어내면서 죽게 된다.

백조자리에 위치한 이 성운은 1975년 처음 발견됐다. 전행성상 성운은 지속 기간이 수천 년에 불과하고 밝기도 약해 관측이 어렵다고 알려져 있다.

허블의 광역 카메라3(WFC3)로 촬영한 해당 이미지에서는 성운 중심 별에서 뻗어 나온 네 줄기의 빛 기둥이 가스와 먼지로 이뤄진 껍질을 뚫고 빠져 나오는 장면이 담겼다. 원반 형태의 구름 양쪽에서는 뜨거운 분자 수소가 빠른 속도로 분출되고 있으며, 이 분출물은 적외선을 방출해 주황색으로 강조돼 보인다.

성운 중심의 먼지 구름은 얇고 희미한 가스 고리로 둘러싸여 있다. NASA는 이 고리들이 중심 별이 수백 년마다 표면에서 물질을 방출하는 연속적인 폭발 과정에서 형성된 것으로 보고 있다. 별빛은 이러한 가스층에 반사되며 잔물결처럼 보이는 구조를 만들고, 직접 관측이 어려운 중심 별에 대한 중요한 정보를 제공한다는 설명이다.

엔가젯은 천문학자들이 이번에 공개된 이미지를 과거 허블 사진들과 비교 분석해 달걀 성운의 구조와 형성 과정을 보다 구체적으로 밝혀낼 수 있을 것으로 기대하고 있다고 전했다.