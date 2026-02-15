"연휴에 어디가지?"…이통사, 3사3색 전시

SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 이통3사가 설 연휴를 앞두고 각양각색 전시를 준비했다. 설 당일인 17일엔 모두 문을 닫지만, 3사 모두 다가오는 주말 문을 연다. 다음 주엔 SK텔레콤은 18일, KT는 16일에 전시를 운영한다.

SK텔레콤은 성수 플래그십스토어 T팩토리에서 ‘포마이넥스트챕터’ 전시를 연다. 설날 전날인 오는 16일, 당일인 17일을 제외하고 연휴 기간에도 오전 11시부터 오후 8시까지 운영된다.

‘2026년의 나’를 주제로, 만다라트 계획표를 통해 각자의 계획과 방향을 돌아보고 앞으로의 시간을 그려볼 수 있는 체험형 전시다.

SK텔레콤 포마이넥스트 전시 (사진=SK텔레콤)

전시는 관람객이 만다라트 계획표를 통해 지난해를 돌아보고, 8가지 라이프스타일 마켓을 체험하며 올해의 삶을 설계할 수 있도록 콘텐츠를 마련했다.

만다라트 형식의 계획표를 활용해 루틴, 건강, 재테크, 학업·커리어, 뷰티, 취미·여가, 인간관계, 나만의목표 등 일상의 8가지 영역을 정리했다.

‘나만의목표’는 3개월 후 자신에게 올해 꼭 이루고 싶은 목표와 그 목표를 이루기 위한 방법을 적은 편지 MMS를 보내는 체험이다.

전시엔 크리넥스, 런드리고, 이데아뉴트리션, 베지어트, 리튼, 포레스트, 밤의서점, 더 그란, 쉐누아파리 등 9개 브랜드가 입점, T팩토리 성수 한정 판매 제품 등을 판매한다.

각 마켓엔 라이프스타일 콘셉트에 맞게 ‘AI 강점 진단 검사’, ‘취미 돌림판’, ‘생활 계획표 만들기’ 등 체험 코너도 마련됐다.

KT 온마루 전시 (사진=KT)

KT는 광화문빌딩 WEST 2층에 한국 정보통신 역사를 담은 체험형 전시 ‘KT온마루(이하 온마루)’를 연다. 오는 15일, 17일, 18일을 제외하고 오전 10시부터 오후 6시까지 무료로 개방한다.

온마루는 1885년 광화문 한성전보총국에서 시작된 정보통신의 역사와 KT의 과거, 현재, 미래 비전을 담은 상설 전시관이다.

전시관은 통신 사료 기반 체험형 콘텐츠를 담은 ‘시간의 회랑’, 몰입형 미디어 아트가 펼쳐지는 ‘빛의 중정’, 주기적으로 변화하는 팝업 공간 ‘이음의 여정’ 등 세 파트로 구성된다.

또한 KT 광화문빌딩 West 외벽에 조성된 초대형 미디어월 KT스퀘어는 광화문 광장에서 펼쳐지는 다양한 행사와 시민들의 활동을 실시간으로 상호작용하는 도심형 미디어 플랫폼으로 기능한다.

강남 '일상비일상의틈byU+’, 에서 열리는 권오상 개인전 ‘Simplexity’ (사진=LG유플러스)

LG유플러스는 서울 강남 복합문화공간 일상비일상의틈에서 현대미술가 권오상의 개인전 ‘권오상의 Simplexity: AI, 인간 그리고 예술’을 연다. 오는 16, 17, 18일을 제외하고 이번 주말인 14, 15일엔 정상 영업한다. 운영 시간은 오후 12시부터 8시까지다.

전시는 틈 전관(1~4층)을 아울러 ‘잉태-탄생-환원’이라는 흐름으로 전개된다. 1층엔 ‘에어매스(Air-mass)’ 시리즈와 릴리프(Relief) 작품이, 3층엔 작가의 대표작 ‘데오도란트(Deodorant Type)’ 시리즈가 배치됐다.

4층엔 모빌(Mobile) 작품을 통해 조형 언어의 확장을 보여준다. 관람객의 참여를 유도하는 2층 ‘심플리 스튜디오’에선 관람객이 직접 작품의 일부가 되거나 자신만의 키링을 제작할 수 있다.