이커머스 설 연휴 배송 제각각…언제 쉬고, 언제 될까 비교해보니

설 연휴가 오는 14일부터 5일간 이어지면서 이커머스 업계의 배송 운영도 각사별로 엇갈린다. 연중무휴로 배송을 이어가는 쿠팡과 설 연휴 전 기간 배송을 멈추는 롯데온을 제외하면, 대부분의 이커머스는 설 당일을 전후해 배송 가능일과 주문 마감 시간이 서로 다르게 적용되는 모습이다.

13일 이커머스업계에 따르면 쿠팡의 로켓배송은 연중무휴로, 명절 당일도 운영될 예정이다.

지마켓 스타배송은 주 7일 배송지역에 한해 오는 14일 오후 10시까지 주문하면 다음 날 상품을 받아볼 수 있다. 다만, 오는 16일부터 18일까지는 스타배송을 받을 수 없으며 14일 오후 10시 이후부터 18일 10시까지 주문된 상품은 19일에 도착한다.

11번가는 슈팅배송을 오는 17일 설 당일을 제외하고는 모두 정상 운영한다. 슈팅배송을 이용하려면 수도권 거주 고객은 전날 정오, 비수도권 고객은 전날 오전 10시까지 상품을 주문하면 된다.

SSG닷컴도 마찬가지다. 주간배송은 이마트 점포에 따라 오는 16일 오후 1~2시까지 주문하면 당일 배송받을 수 있으며, 새벽 배송은 15일 오후 10~11시 전에 주문하면 다음 날 오전 7시까지 배송된다.

바로퀵 또한 설 당일 빼고는 정상 운영되지만, 오는 16일과 18일 이마트 점포에 따라 주문 가능 시간이 1~2시가 단축된다. 일부 점포는 바로퀵 서비스를 운영하지 않는다.

컬리 샛별배송은 설 당일인 17일과 다음날인 18일 포함해 총 2일간 쉰다. 16일 오후 11시에 주문한 상품은 17일에 받을 수 있지만, 17일과 18일 주문한 상품은 19일에 받게 되는 것이다. 자정 샛별 배송과 컬리 나우도 설 연휴 배송 일정은 동일하다.

쿠팡과 반대로 롯데온 내일온다는 설 연휴 기간인 오는 14일부터 18일까지 휴무다.

